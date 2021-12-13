Запрет сняли, а отметить красиво новогоднюю ночь негде: челябинские рестораны отказались от праздничной программы

Эксперт объяснила, что пугает владельцев ресторанов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Несмотря на то, что с 8 декабря ресторанам и кафе в Челябинске разрешили работать с 23 до 6 часов, многие заведения не спешат организовывать новогоднюю ночь. Причем от традиционного застолья с программой и поздравлениями от Деда Мороза отказались даже в крупных ресторанах.

Редакция «Комсомольской правды-Челябинск» обзвонила крупные рестораны, в числе которых «Птичка», «Фонд культуры», «Буфет на Большой», Chester и «Маркштадт». И везде администраторы ответили, что новогодние ночи 2021-2022 проводить не будут.

— Нам это не выгодно, в Новый год артисты заламывают цены: 60-80 тысяч рублей. А наполняемость ресторана в новогоднюю ночь обычно не большая, — пожаловались в «Марракеше».

Челябинский ресторатор Татьяна Мизюрина объяснила, что для владельцев общепита новогодняя ночь всегда затратна. Мало того, что нужно в двойном объеме оплачивать выход сотрудников, еще и ди-джеи с ведущими и музыкальными группами работают по двойному, тройному и даже четверному тарифу.

— Участие групп нужно бронировать минимум за полгода, а лучше за 8-10 месяцев, но пока была неопределенность с эпидобстановкой, мы ничего не делали. Сейчас эта неопределенность сохраняется. Нам вроде бы разрешили работать, но мы понимаем, что это относительно. И если мы сейчас возьмем с гостей предоплату за банкет, внесем предоплату за программу, а потом, возможно, пойдет всплеск заболеваемости, и ограничения снова введут, то восстановление бизнеса будет просто невозможным, — комментирует ситуацию Татьяна.

Ресторатор считает, что за три недели, которые остались до Нового года, заведения не смогут финансово вытянуть весь год.

— Мы, как и в прошлом году, оказались не у дел, — подытожила Татьяна Мизюрина.

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