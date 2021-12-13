Сгоревший под Челябинском студент отчислился из университета накануне смерти

Фото: Иван МАКЕЕВ / соцсети

В поселке Вавиловец под Челябинском нашли обугленное тело 21-летнего студента ЮУрГУ. Ужасная трагедия произошла 10 декабря. Рядом с погибшим парнем лежали канистра с бензином, зажигалка, телефон и ноутбук. Перед смертью на своей страничке «ВКонтакте» он поставил статус, указав дату смерти, и выложил пост с координатами, где позже и обнаружили его тело. КП-Челябинск узнала подробности.

Оставленные студентом координаты ведут к красной метке Фото: google.com/maps

Что конкретно произошло, будут выяснять следователи, однако свою роль в трагедии могло сыграть недавнее отчисление из университета — по словам заместителя старосты, у парня были долги по учебе, и в ноябре он ушел из вуза по собственному желанию.

— Если говорить кратко, то Игорь был несколько закрытым человеком, но в то же время простым и доброжелательным, — рассказывает заместитель старосты группы Сергей. — Возможно, отчисление сыграло свою роль. Я думаю, это не секрет, что, пройдя весь путь до выпускного курса, просто взять и отказаться от всего этого — крайне неприятное явление. Как мне сказали, с начала ноября он ни с кем не выходил на связь.

В университете парень учился на четвертом курсе кафедры электронно-вычислительных машин, а пару лет назад занялся игрой на гитаре.

— Я давал ему уроки бесплатно, от института, — рассказывает Максим. — Мы с ним общались около полугода, ничего плохого не могу сказать, скромный парень.

Помимо этого, Игорь отслужил в армии — в военной школе поваров под Читой. По словам его сослуживца, в части он вел себя скромно и тихо, но никакой травле или издевательствам не подвергался.

— Был спокойным и хорошим парнем без каких-либо психологическим проблем. Службу прошел отлично. Он был тихим, но не замкнутым, — добавил Ярослав.

Мы связались с матерью студента, чтобы узнать подробности трагедии, но она воздержалась от комментариев. У себя на страничке женщина написала: «Мой Игорь — мое все, трагически погиб».

Некоторые одноклассники и одногруппники парня даже не знали о случившемся. Ребята рассказали нам, каким был Игорь — многие описывают его как тихого и спокойного человека.

— Мы с ним не очень близко общались, — делится одноклассница Регина. — Мы как-то хотели собраться в девятом классе, но он сказал, что всегда чувствовал себя лишним.

— Порой за одной партой сидели. Он был довольно-таки замкнутым. В классе к нему нормально относились, учился он очень даже хорошо, увлекался компьютерами, криптовалютой, музыкой, — вспоминает бывший одноклассник. — Я не верю, что он выбрал такой способ уйти из жизни. Он не настолько волевой был, чтоб так закончить.

— Он был не сказать, что сильно общительным, но общался со всеми без проблем, отношения у нас в группе очень дружественные, — делится еще один одногруппник.

В пресс-службе ЮУрГУ от комментариев воздержались.

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