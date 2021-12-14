Угадать с подарком, если вы не знаете человека, практически невозможно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Забудьте фразу, что дареному коню в зубы не смотрят. Она — про плохие подарки. Ей можно оправдываться только, если вы хотите, чтобы получатель потом испытывал чувство стыда и вины за то, что не может избавиться от этой вещи. Но если ваша цель — порадовать человека, то подарок должен вызывать приятные эмоции. Как же это сделать, рассказывает журналист «Комсомольской правды».

— Никудышные подарки дарят только ради того, чтобы не приходить в гости с пустыми руками. Чаще всего это купленные на ходу безделушки, которые не имеют никакого отношения к человеку, который их получит. То есть их можно вручить любому, и всем они будут бесполезны.

Может, дарителя такой презент и устраивает, но получатель потом не знает, куда это пристроить. И самое страшное: не решается от него избавиться, потому что заведено: подарки выбрасывать нельзя.

Так вот вам инсайт: можно. Достаньте все неудачные подарки и отпустите их. Свое предназначение они уже выполнили — были вам вручены. Больше не стоит тяготиться ими в собственном доме. А еще разрешите сделать так своим друзьям и родственникам, которым вы когда-то подарили бесполезные вещи. Поверьте, они будут благодарны. И самое главное — больше так не делайте.

На новогоднем марафоне польский блогер Юлия Шульга объясняет, что угадать с материальным подарком очень сложно: для этого необходимо знать, о чем человек мечтает, и что его реально порадует. А потому стоит придерживаться двух правил:

1. Спрашивать, какой подарок нужен.

В таком случае сюрприза не получится, зато получателю достанется именно то, что он хочет. Тем более что сейчас многие ведут виш-листы, то есть список желаний. Глядишь, благодаря вам он станет короче.

2. Хотите сюрприз, сделайте эмоциональный подарок.

Здесь речь не о телефоне или новой сковородке. Это, скорее, про билеты на концерт любимой группы, поход в СПА или полет в авиасимуляторе. В этом случае нужно хорошо знать того, кому этот подарок будет вручен.

— Мой муж хочет планшет, но он без сомнений обменял бы его на полет на вертолете, и был бы прав, — говорит Юлия Шульга. — Почему? Потому что о планшете он не будет рассказывать с горящими глазами десятки лет и забудет о нем, а вот эмоции он будет помнить, и они останутся с ним навсегда. А еще такой полет сам себе не подарит никогда, и это делает такую идею подарка вне конкуренции.

В случаях, когда ломать голову совершенно не хочется, подойдут эти три беспроигрышных варианта подарков:

— деньги: даже если у вас скромная сумма, ваш друг сможет сходить на нее в кафе или в кино. Это лучше, чем бесполезная вещица из магазина с фиксированными ценами;

— сертификат в любимый магазин: если вы знаете, где близкий вам человек одевается или, например, покупает косметику — тогда у вас есть готовая идея для подарка;

— вкусняшки: пусть этот подарок прослужит и недолго, зато будет с удовольствием съеден или выпит.

Следуя этим советам и держа в голове, что безделушка — ужасный подарок, вам удастся порадовать друзей и близких на этот Новый год. А как упаковать ваши дары, мы расскажем позже.