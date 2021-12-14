С шарфиком и в каске: ТМК, как партнер благотворительной акции, сделал своего снеговика-добряка

Фото: ЧТПЗ

Столько снеговиков нет ни в одном дворе Челябинска. Каждый декабрь перед ледовой ареной «Трактор» появляются помощники Деда Мороза. В этот раз слепить персонажей не помешало даже отсутствие снега. Дважды партнер благотворительной акции — Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК) — тоже принес своего добряка. Только вместо ведра на голове снеговика - белоснежная каска.

Фото: ЧТПЗ

«Снеговики-добряки» проходят на Южном Урале третий год подряд. Суть проекта в том, чтобы дети с тяжелыми заболеваниями писали письма Деду Морозу, а благотворительные организации и детские врачи собирали послания вместе. Затем организации и активисты исполняют эти новогодние пожелания.

Фото: ЧТПЗ

— В этом году акция приобрела статус поистине народной: наряду с крупными компаниями, малым бизнесом, коллективами школ и детских садов Южного Урала нас поддерживают соотечественники даже из Китая! И подобных необыкновенных историй множество. В соцсетях акции мы рассказываем о них каждый день. Народная акция не только поддерживает конкретных детей, но и создает в регионе территорию добра! — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Фото: ЧТПЗ

В прошлом году участвовали почти 500 снеговиков от разных компаний, и они помогли воплотить в жизнь пожелания тысячи детей. В этом году только от ЧТПЗ вручат новогодние подарки 50 детям, которые борются с тяжелыми заболеваниями.

Фото: ЧТПЗ

— ЧТПЗ, как и другие предприятия ТМК, на постоянной основе реализует долгосрочные благотворительные программы и акции по нескольким приоритетным направлениям: образование, культура, спорт и здравоохранение. Участие предприятия в акции «Снеговики-добряки» уже становится традицией. Благодаря этому проекту мы сможем в канун главного зимнего праздника подарить тепло, заботу и внимание детям, которые так сильно в этом нуждаются, — отметил управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов.

Кроме того, проект поддерживают уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области и региональный фонд поддержки гражданских инициатив. В этом году «Снеговики-добряки» хотят исполнить мечты, как минимум, 500 южноуральских детей.

СПРАВКА

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) входит в состав ТМК с 2021 года. ЧТПЗ является одним из крупнейших в России производителей стальных труб для газо-и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения, энергетического комплекса, строительной индустрии, сельского хозяйства, авиастроения и других отраслей. Предприятие выпускает трубы диаметром от 89 до 1 422 мм: электросварные трубы большого диаметра, в том числе с внутренним гладким покрытием и внешним антикоррозионным покрытием, а также бесшовные горячедеформированные, горячекатаные и холодногнутые трубы. Из труб ЧТПЗ проложено свыше 70% действующих отечественных трубопроводов: «Бухара — Урал», «Сияние Севера», «Дружба», «Восточная Сибирь — Тихий океан». В числе проектов последних лет, для которых поставлялись трубы ЧТПЗ — «Сила Сибири», «Заполярье — Пурпе», газопроводы «Самантепе» в Узбекистане и ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия). На предприятии работают более 5 000 человек.

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