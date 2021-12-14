Миндортранс опубликовал список новых маршрутов Челябинска. Вот что изменилось

Привычные маршруты изменятся, но не исчезнут совсем Фото: Кирилл САДЫКОВ

Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства опубликовало новые схему маршрутов Челябинской агломерации. Она начнет действовать уже с 1 января 2022 года.

— Благодаря обновлению существующей сети отдаленные районы Челябинской агломерации станут доступнее. Мы работаем, чтобы сделать транспортное передвижение удобным и комфортным. 1,4 млн жителей Челябинской агломерации увидят первые изменения уже в январе 2022 года, — заявили в ведомстве.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ

Появились маршруты внутри Ленинского района: трамвай №12 «Харлова — Чистопольская» и троллейбус № 25 «ЧКПЗ — Политехникум».

Вместо маршрутов №39 «ЧТЗ — Чичерина» и №86 «Мехколонна — Шершни» запустят автобусы №8 «Мамина — Бр. Кашириных — Академика Королева» и №9 «Мамина — Комсомольский пр. — Петра Столыпина».

Для улучшения транспортной доступности п. Западный, мкр Белый Хутор, мкр Вишневая горка обновят два автобусных маршрута №136 К «Западный — ЮУРГУ» и №158 К «Белый хутор — Чичерина».

ПРОДЛЕНИЕ МАРШРУТОВ

Автобус №2 теперь будет следовать по маршруту: «Мехколонна — Петра Столыпина», хотя раньше ходил только до ЮУрГУ. Автобус «Автобусный парк — ТРК Алмаз» как и раньше он будет доезжать до вокзала, а дальше поедет через мост по Дзержинского и Гагарина.

Автобус №18 — будет ходить по маршруту «Автобусный парк — ТРК Алмаз». Как и раньше он будет доезжать до вокзала, а дальше — через мост по Дзержинского и Гагарина.

Автобусный маршрут №23 продлили до улицы Профессора Благих.

Автобусный маршрут №33 «Фетеевка — ПКиО имени Гагарина» (раньше ходил от вокзала до Челябрыбы) повысит связь п. Фатеевка с Центральным районом Челябинска, а также обеспечивает транспортную доступность по улиц Курчатова и Овчинникова.

СОКРАЩЕНИЕ МАРШРУТОВ

Некоторых маршрутов коснулась оптимизация. Это троллейбусы №10 «Солнечный берег — ПКиО им. Гагарина» (раньше ходил до Молдавской) и №26 «Молдавская — ЧТЗ» (раньше ходил до п. Первоозерный).

Полный список новых маршрутов смотрите на сайте Миндортранса.

— Еще раз уточним, в ближайшее время ни один из существующих маршрутов не будет исключен из сети, — отметили в ведомстве.

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