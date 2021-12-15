Приоритетное направление: участок М-5 Челябинск — Екатеринбург строится с опережением планов

40-километровый участок М-5 Челябинск - Екатеринбург уже в следующем году станет четырехполосным на всем протяжении. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Южный Урал".

Предприниматель из Челябинска Дмитрий Егоров развивает бизнес в родном городе и соседнем Екатеринбурге — у него мебельная мастерская. В столице Урала бывает несколько раз в неделю. Путь на автомобиле занимает два с половиной часа.

— И сейчас дорога — удовольствие! Ровная, широкая, будто и не было той «стиральной доски», которой всегда была М-5 на подъезде к Екатеринбургу. Исчезли заторы. Работы еще идут, но дорожным строителям осталось совсем мало. Скоро покатим по четырехполосной дороге, — говорит Дмитрий.

В 2020 г. ФКУ Упрдор «Южный Урал» был заключен контракт, согласно которому на участке федеральной дороги Челябинск — граница Свердловской области число полос вырастет с двух до четырех на всем протяжении.

Зима не помеха

40-километровый отрезок федеральной дороги разделили на три этапа, и все это время подрядчик работает с опережением плана.

В 2020 г. по плану значилось 8 км, отремонтировано 12,4 км.

В 2021 г. вместо 8,8 км сделано 19 км от Караболки до Тюбука.

К 20 ноября 2022 г. должен завершиться последний, третий этап реконструкции — участок в 9 км.

Но исполнители контракта заявляют, что работы закончат гораздо раньше. Дорога между двумя уральскими городами на всем протяжении будет четырехполосной. Напомним, еще недавно на данном участке трафик с четырех полос попадал в «бутылочное горлышко» двухполосной дороги.

— Цель контракта — улучшение технико-эксплуатационных показателей участка дороги с доведением элементов до нормативного состояния в соответствии с технической категорией дороги, — говорит Алексей Шабанов, заместитель генерального директора по строительству ООО «Союз Автодор». — Во главе угла — вопрос улучшения показателей комфорта и безопасности. Итогом реализации проекта станет увеличение пропускной способности участка. Вырастет показатель безопасности дороги, это будет сделано с помощью разделения потоков движения с помощью осевого барьерного ограждения — металлического и железобетонного ограждения парапетного типа. Кроме того, на данном участке дороги будет устроено шесть разворотных петель для транспорта, два надземных пешеходных перехода и два светофора. На дороге появятся остановочные комплексы. И все разворотные петли будут освещены. Смонтированы дорожные знаки.

Кстати, и сейчас, зимой, идут подготовительные работы по последнему этапу — подрядчик занят возведением земляного полотна и укладкой малых искусственных сооружений — водопропускных труб.

Работы идут и зимой: важное задание исполняется с опережением плана. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Южный Урал".

— Подъезд к Екатеринбургу считаем принципиальным направлением работы в уходящем году, — говорит исполняющий обязанности начальника федерального казенного учреждения Управление дорог «Южный Урал» Владимир Муравьев. — На исполнение задачи были брошены большие усилия подрядных организаций, чтобы мы могли в теплое время года как можно больше исполнить работ по укладке асфальтобетонной смеси. К середине лета мы планируем ввести в эксплуатацию подъезд к Екатеринбургу в четырехполосном исполнении.

Результат уже просматривается

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Урал» находится 1351,6 км дорог федерального значения. В Челябинской области М-5 на протяжении нескольких лет является приоритетом в работе. Сейчас работы ведутся на двух участках от границы с Башкирией до Кропачево. Рельеф местности очень сложный.

Ремонтируемые 60 км дороги от границы с Башкирией находятся в той или иной стадии готовности. Объект сложный, и оба участка, км 1548 — км 1564 и км 1564 — км 1609, будут вводиться в 2024 г. ввиду сложности и масштабности тех изменений, которые должны произойти. Сроки, как подчеркивает Владимир Муравьев, реалистичные.

Сейчас возводится земляное полотно, идут подготовительные работы по выносу и переустройству коммуникаций.

Строятся искусственные сооружения — мосты и путепроводы. Подрядчик старается идти с опережением сроков. И в этом смысле, как подчеркивает Владимир Муравьев, показателен нынешний год.

Несмотря на все сложности, связанные с переустройством коммуникаций, сложным рельефом, подрядчик дополнительно освоил значительный объем финансирования, чтобы был задел.

— Это будет первый результат большой работы, которая ведется на протяжении двух лет и завершится в 2024 г., — говорит Владимир Муравьев.

Вывести большой транзитный поток из маленького города

В следующем году работы будут еще масштабнее.

— Мы начнем работы по второму этапу реконструкции дороги на участке км 1564 — км 1609 — обход г. Сима. Это большая интересная стройка, где будут уникальные для нашего региона сооружения. Предстоит возвести мост через реку Сим длиной 700 м и высотой опор более 40 м, красивое и технически сложное сооружение, — говорит руководитель ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Этап, как подчеркнул Владимир Муравьев, рассчитан до 2024 г., он самый сложный.

14-километровый объездной участок выведет из Сима объездной транспорт. Сейчас в районе Сима, где проживает 12,5 тыс. человек, интенсивность транспортного движения достигает 10 — 12 тыс. единиц в сутки. Порядка 60% — грузовой транзитный трафик.

После открытия объездного участка большая часть транзита уйдет, и интенсивность движения автомобилей внутри Сима составит комфортные 1,5 — 2 тыс. единиц в сутки.

Стоимость реализации объектов в текущих ценах — 36 319 млн рублей.

Как подчеркнул Владимир Муравьев, задержек с финансированием нет.

— Руководство Росавтодора, Министерство транспорта РФ всячески стимулируют с опережением графика работы, потому что есть возможность дополнительного финансирования из резервного фонда Правительства РФ.

Трехмерное моделирование

В этом году завершилось проектирование капитального ремонта 10-километрового участка М-5 (км 1780 — км 1790) Чебаркуль — Миасс с доведением до четырех полос движения. Начало ремонта запланировано на 2022 г., работы продлятся до 2024 г.

В проектировании находятся еще четыре участка в горнозаводской зоне протяженностью более 80 км. Это первые проекты, которые реализуются по современной методологии проектирования с использованием трехмерных цифровых моделей не только местности, но и технических решений. Новый подход позволит сократить сроки проектирования и, самое главное, повысить качество и скорость выполнения работ.

Разделительное осевое заграждение послужит безопасности дорожного движения. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Южный Урал".

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Исполняющий обязанности начальника Федерального казенного учреждения Управление дорог «Южный Урал» Владимир Муравьев:

— Понимание значимости дороги у руководства Росавтодора и Минтранса есть, и до 2028 г. поставлена задача провести всю протяженность М-5 в Челябинской области до четырех полос.

Сейчас выполнено 20% от задуманного, и, если разбивать по этапам, в 2022 г. будет выполнено 50% от плана.

КСТАТИ

В 2021 г. на М-5 отремонтированы путепроводы в Сосновском районе: у поселка Саргазы и в составе транспортной развязки возле Полетаево; на 66-м км дороги в сторону Екатеринбурга.

В следующем году запланирован ремонт двух объектов: мост через реку Щербаковка на подъезде к Екатеринбургу (км 127+500) на М-5 и мост через реку Силкин Лог (км 53+700) на федеральной дороге А-310.