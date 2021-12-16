Интимные фотографии магнитогорских школьниц ежедневно сливают в телеграм-канал

Жертвами уже стали десятки школьников Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Магнитогорске Челябинской области уже несколько месяцев работает телеграм-канал, куда сливают интимные фотографии школьниц. Голая грудь, крупный план без трусиков, видео первой близости — для администрации паблика нет запретов, и это еще не самое ужасное. К постам прикрепляют ссылки на социальные сети подростков, а за удаление вымогают деньги. Жертвы не спешат обращаться в полицию и предпочитают платить, чтобы их фото исчезли.

Так выглядят сливы на канале

Фотографии попадают в руки админов очень просто: например, наивная 14-летняя девочка скинула их своему возлюбленному, но потом они расстались. Тогда джентельмен превращается из галантного в обиженного и сливает фотки владельцу канала. Возникает вопрос, какого черта девочки вообще делают это? Но этот вопрос лучше адресовать их родителям.

Раньше это сообщество существовало в ВК, но его не раз сносили из-за жалоб пользователей. В «Телеграме» это сделать сложнее, поэтому паблик существует в открытом доступе для всех желающих. На момент публикации в нем состоят более четырех тысяч человек.

Администраторы пишут, зачем это все, и как удалять посты

Мы написали администратору и предложили свой якобы слив. Оказалось, что за фотографии тут даже платят от 300 до 1000 рублей, но деньги обещают скинуть только после некой проверки. Видимо, админы ответственно подходят к делу и следят, чтобы у них публиковались строго магнитогорские девушки, а не левые фотки из Интернета.

Переписка с администратором канала

Иногда владельцы канала играют в благородство и заранее предупреждают девушек, которых вот-вот сольют. Мол, если не хочешь оказаться на канале, плати деньги. Но шантажом и вымогательством они это не называют — предпочитают слово «договориться». Удаление поста стоит от 300 до 1500 рублей — точная сумма зависит от содержания слива. Если полистать канал, можно увидеть много удаленных записей, — судя по всему, девочки платят.

А так выглядит предупреждение

Понятно, что админы имеют материальный интерес во всем этом, но чем мотивированы тысячи активных подписчиков? Канал наполнен преимущественно школьниками, часто можно увидеть комментарии по типу «о, я ее знаю», «а в школе такая тихоня», «а говорила, что девственница» и т.д. Выглядит все это как еще один способ докопаться до девочки и найти повод для травли. Но иногда приходят сочувствующие люди.

— Я понимаю, когда сливают какую-нибудь *** (гулящую девушку), но если девочка просто влюбилась в какого-то *** (дурака), а он потом берет и сливает ее, зачем вы это публикуете? — задается вопросом подписчица канала.

Такие мнения здесь не особо популярны — большинство считает, что «город должен знать своих героев», чтобы те, кто хочет найти вторую половинку, «не нарвались на того, кто скидывает свои голые фотки налево и направо».

Иногда выкладывают фотографии неприлично юных девочек

Впрочем, моральные границы у каждого свои, но с точки зрения закона это какой-то беспредел. Мало того, что утекают интимные фото, так на них еще и дети, так у этих детей еще и вымогают деньги. Мы связались с полицией, чтобы узнать, были ли обращения по этому поводу.

— В органах внутренних дел Магнитогорска нет подобных дел, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — Обращения могут находиться в Следственном комитете.

Но и в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области заявили, что информация об этих сливах не поступала. Судя по всему, ни девочки, ни их родители не обращались в органы.

— Это однозначно является распространением детской порнографии, — рассказывает юрист Сергей Казначеев. — Сами жертвы и их родители должны обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы пресечь это все. А если девочке еще нет 14 лет, это вообще относится к особо тяжким преступлениям и квалифицируется как изнасилование либо иные действия сексуального характера.

Если будет установлен виновный, с него можно будет стянуть и моральную компенсацию. Действия владельцев канала подходят и под вымогательство, и под распространение детской порнографии, и под слив персональных данных. К ответственности могут привлечь и человека, который изначально продал эти фотографии.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДРОСТКУ И РОДИТЕЛЯМ

Очевидно, что девочкам не стоит делать таких фотографий — объяснять это должны, прежде всего, родители. Но если в воспитании допущен пробел и слив произошел, для подростка это — большой стресс. Что делать в такой ситуации, рассказала руководитель Центра мониторинга социальных сетей Елизавета Щетинина:

— Во-первых, не паниковать! Во-вторых, не бояться обращаться за помощью и поддержкой ко взрослым. В третьих, защищаться! Не забывать, что данное правонарушение имеет последствия — при доказательной базе виновник может быть наказан лишением свободы. Таким образом, в случае, если ваши интимные фотографии распространили в Интернете, делайте скриншот фотографии (желательно заверить его у нотариальных органов) и обращайтесь в правоохранительные органы.

Родителям в такой ситуации рекомендуется стать поддержкой для своего ребенка и встать на его защиту — вместе обратиться в органы и к психологам, если потребуется. При необходимости лучше перевести ребенка на домашнее обучение или в другую школу.

Подростки, которые не могут получить поддержку со стороны близких людей — не бойтесь обращаться к специалистам, например, на бесплатную анонимную горячую линию психологической помощи: 88002000122.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru