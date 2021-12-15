Как избежать рисков при покупке квартиры в новостройке?

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

На эти и другие вопросы читателей отвечает коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Сергей Кочнев.

Плюсы и минусы малоэтажных новостроек

В современном строительстве процент малоэтажных новостроек не так велик, но выбор все же есть. Прежде чем купить квартиру в таком доме, оцените все плюсы и минусы жилья.

Плюсы

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

Минусы

Вечная проблема новостроек - парковка. Есть ли нормативы, сколько парковочных мест должно быть в новостройке, чтобы всем хватало?

Не существует единых требований к организации парковочных мест, которые бы действовали для всех девелоперов. Существуют различные нормативы и законодательные акты, регламентирующие количество парковочных мест (федеральные, муниципальные, районные, а также предъявляемые к отдельно взятым участкам застройки). При этом законодательство не разделяет платные и бесплатные парковочные места, наземные парковки и подземные паркинги - они все учитываются в едином расчете количества машиномест. Правила зависят от особенности территории и объекта, который на ней размещается. Если вас интересует какой-то конкретный проект, правильнее всего смотреть на индивидуальные требования к нему.

На оставшиеся вопросы продолжим отвечать в следующих публикациях.

Материал предоставлен пресс-службой СМ-арт