В Челябинске хирурги вылечили пациенту ногу, которую могли ампутировать из-за болезни

На Южном Урале - это первая подобного рода операция по сохранению больной конечности. Фото: предоставлено клиникой ЮУГМУ

В Челябинске хирурги с помощью новой методики лечения спасли пациенту ногу, которую хотели ампутировать из-за критической ишемии (состояние практически полного прекращения притока артериальной крови к тканям нижних конечностей – прим. ред). Они использовали специальный аппарат, позволяющий удалять из артерии кусочки тромбов и бляшек.

К сосудистым хирургам клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета обратился 61-летний челябинец. Он рассказал, что около двух месяцев назад у него появился тромбоз шунта и кровь практически перестала поступать к ноге. Обычно в таких случаях поврежденную конечность ампутируют, но врачи решили пойти иным путем и использовать аппарат «Ротарекс». Он представляет собой специальный катетер диаметром два-три миллиметра, оканчивающийся вращающейся головкой, разбивающей тромботические массы или мягкие атеросклеротические бляшки. Внутри катетера — спираль, которая вращается со скоростью до шестидесяти тысяч оборотов в минуту, за счет этого создается присасывающее действие. Таким образом, кусочки тромбов и бляшек буквально высасываются из артерии в специальный пакет.

«У тромбэктомии, то есть удаления тромбов через разрезы, есть немало технических ограничений. Поэтому использование «Ротарекса» открывает очень много новых возможностей, — отмечает заведующий отделениями сосудистой хирургии и рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения клиники ЮУГМУ Алексей Барышников. — Он позволяет полностью эндоваскулярно чистить практически любые сосудистые бассейны от атеросклеротических бляшек и, главное, от тромботических масс, причем тромб может быть и свежим, и давностью три-шесть месяцев (именно такие “старые” тромбы представляют собой очень большую проблему для открытой и эндоваскулярной хирургии). Вмешательство малоинвазивное, проводится под местной анестезией, что особенно актуально для соматически тяжелых пациентов с сопутствующими заболеваниями и высоким риском осложнений наркоза.

Операция прошла успешно. Сейчас пациент идет на поправку и вскоре он сможет вновь нормально ходить.

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