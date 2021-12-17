Челябинский художник создал цифровой образ Покраса Лампаса: «Поможет быть в нескольких местах одновременно»

Аватар поможет путешествовать по метавселенной. Фото: pokraslampas/instagram

Покрас Лампас представил в Instagram свою совместную работу с челябинским digital-художником Никитой Елизарьевым и Астерром. Ребята нарисовали цифровой аватар Лампаса для его метавселенной.

— Окунуться с головой в текстуры из воксельных цветов, попасть в пустыню с огромными бегущими строками или телепортироваться в мою мастерскую на основе 3D-скана локации — все это наша новая мета-реальность и нормальность, — пишет Покрас Лампас. — Зимой я окажусь на другом конце мира. А цифровой аватар поможет мне быть сразу в нескольких местах одновременно — ведь последние месяцы я вместе с брендом активно работаю над нашим совместным проектом.

Саму 3D-модель Покраса создал молодой художник Астерр.

— В данном арте моей задачей было взять роль Metafashion-дизайнера и приодеть Покраса в самое стильное, что я смогу найти в своем метачулане, — отметил Астерр в с воем профиле. — Я примерил на Покраса свой пуховик и подобрал вещи под стать пуховику, сформировав футуристичный лук, в котором ни DDOS-дожди, ни цифровой холод не в состоянии помешать путешественнику.

Никита Елизарьев из Миасса создал обстановку, в которой оказывается Покрас Лампас.

— Аватар в метавселенной — это и есть ты. Сейчас все крупные бренды, Nike, Adidas, вкладываются в метавселенную. В 2022 году у нас начнется проект с Газпромом, — рассказал Никита Елизарьев. — Для аватара Покраса я создал четыре контрастные сцены: сначала идет природа, потом пустыня, комната в стиле киберпанка. Четвертная локация — это 3D-скан мастерской Покраса в Москве.

19-летний челябинский художник Никита Елизарьев создает digital-картины и продает их на аукционе Foundation, где его работы стоят около 500 тысяч рублей. После школы парень не стал учиться в университете и строит успешную творческую карьеру.

Покрас Лампас известен уральцам своим Супрематическим крестом, который он нарисовал на Уралмаше в Екатеринбурге.

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