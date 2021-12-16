Владелец «Солнечной долины» прокомментировал проверку по делу о незаконной продаже земли

Представители ведомства осмотрели новый термальный комплекс и его очистные сооружения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области представители Следственного комитета нагрянули в горнолыжный курорт «Солнечная долина». Туда они отправились по делу бывшего вице-мэра Миасса Василия Сороки. Его обвиняют в превышении служебных полномочий ( пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ).

Предполагается, что в 2016 году администрация города продала курорту два земельных участка в поселке «Сыростан» по заниженной цене. Впоследствии на этой территории был построен банный комплекс. Ситуацию прокомментировал владелец курорта Олег Сиротин.

— Следственный комитет приезжал на осмотр площадки, где у нас установлен термальный комплекс и очистные сооружения. Связано это с делом Василия Сороки, который, как считает СК, реализовал землю нам с нарушениями. Мы ведем на этой земле эксплуатацию термального комплекса. Он функционирует, что сегодня и определили все присутствующие в штатном режиме — с центральной канализацией, стоки подаются в очистные сооружения, очистные сооружения очищают и передают в точку сброса. Задача следственного комитета была на месте все посмотреть, есть ли нарушения возможные в отношении местности. И этих нарушений нет, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Олег Сиротин.

Владелец курорта добавил, что в последние два года к работе «Солнечной долины» приковано внимание активистов-общественников, которые считают, что деятельность комплекса ведется с экологическими нарушениями.

— Нас оштрафовали на 200 тыс. рублей за то, что мы не ведем правильный документальный учет количества вывезенного илового осадка. Эти случаи находят и распиаривают, будто «Солнечная долина» нарушает экологию. А ведение учета этих иловых осадков и вопросы экологии — это же разные вещи, правильно? Не секрет, что ко мне приезжали люди и требовали долю в бизнесе и проекте «Открытый город», — рассказал Олег Сиротин.

Факт нарушений при продаже земли владелец курорта не отрицает. Но все же считает, что реального ущерба округу нанесено не было. Спустя полтора года после покупки представители «Солнечной долины» заметили допущенные администрацией нарушения — была продана земля с рекой и водоохраной зоной. По словам Олега Сиротина, после этого земли были отмежеваны и безвозмездно возвращены городу.

Напомним, суд отправил Василия Сороку в СИЗО в конце ноября. Там он будет находиться до 23 января 2022 года. По версии обвинения, его действия нанесли Миасскому городскому округу ущерб в 10 миллионов рублей.

Перед этим в администрации Миасского городского округа прошли обыски. Сотрудники Следственного комитета провели выемку документов. В администрации тогда заявили, что готовы оказывать сотрудничество следствию.

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