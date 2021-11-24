Бывшего вице-мэра Миасса отправили в СИЗО по делу о продаже двух земельных участков в ГЛК «Солнечная долина»

Василий Сорока. Фото: администрация города Миасса / vk.com

В Челябинской области суд заключил под стражу бывшего вице-мэра Миасса Василия Сороку, который обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном с применением тяжких последствий (пункт «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Речь идет о незаконной продаже земель в районе горнолыжного курорта «Солнечная долина». Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

— По версии следствия обвиняемый в 2016 г. обеспечил беспрепятственное согласование и в последующем незаконную продажу двух земельных участков в поселке Сыростан в собственность организации по заниженной цене. В результате ущерб для Миасского городского округа составил более 10 млн рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Василий Сорока будет находиться в СИЗО сроком на два месяца, то есть до 23 января 2022 года.

Напомним, накануне в администрации Миасского городского округа прошли обыски. Сотрудники Следственного комитета провели выемку документов. В администрации заявили, что готовы оказывать сотрудничество следствию.

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