Это чудо: в Челябинске женщина родила здорового малыша, забеременев внематочно

Олеся поздно узнала о беременности, и не ожидала, что она будет такой необычной.

Жительница Магнитогорска из Челябинской области Олеся Воротовова узнала о том, что ждет ребенка только на 30-й неделе беременности. А еще через месяц, на третьем скрининге, выяснилось, что беременность необычная. Ребенок в прозрачном плодном пузыре располагался не в матке, а в брюшной полости. Обычно такую беременность прерывают на ранних сроках, чтобы сохранить жизнь матери.

— Я не подозревала, у меня живота не было видно, не тошнило, я не думала, что я забеременела, что у меня будет ребенок. Купила тест в январе, он оказался положительный, и я в феврале обратилась только в поликлинику, — объясняет новоиспеченная мама Олеся Воротовова.

16 марта этого года Олесю вертолетом санавиации доставили из Магнитогорска в Челябинск. Специалисты Челябинской областной клинической больницы были шокированы, такого в их практике еще не было.

18 марта провели операцию, малышка родилась здоровой на 35-ой неделе. Роды принимали специалисты областной больницы совместно с коллегами из перинатального центра.

Вместе с бригадой акушеров-гинекологов в операционной находились еще две группы специалистов — бригады абдоминальных и сосудистых хирургов, готовые в любой момент подключиться к операции, если потребуется.

— Видимо, звезды так хорошо сошлись. Когда мы открыли брюшную полость, увидели не матку, а плодный пузырь. Такую операцию за 46 лет работы я делал впервые, — рассказывает гинеколог, акушер Челябинской областной клинической больницы Павел Ефремов.

Как закрепилась беременность, до сих пор остается загадкой.

Иначе как чудом такую операцию не назовешь. На свет появился жизнеспособный ребенок. Опасность такой беременности — в осложнениях, которых практически невозможно избежать. За крайне редкими исключениями внематочная беременность заканчивается гибелью плода и без своевременного вмешательства грозит серьезными осложнениями для здоровья и жизни женщины. Маленькая Катя родилась в рубашке.

С дочкой мама смогла встретиться только через два месяца после родов. До того времени обе находились в стационарах соседних больниц. Врач отправляла Олесе фотографии малышки. А из роддома девочку забрал папа.

— Сейчас нам уже 9 месяцев, уже все понимает, смышленая, самое главное здоровая родилась, сейчас все хорошо, — рассказывает Олеся Воротовова.

Девочка родилась живой и здоровой.

Сегодня Олеся приезжала в ЧОКБ на контрольное обследование. От двадцатисантиметрового детского места, которое врачи не рискнули удалять, опасаясь за жизнь роженицы, уже осталось только небольшое образование около двух сантиметров. Его можно было, конечно, попытаться удалить, но врачи прекрасно понимали, что это сопряжено с колоссальными рисками и осложнениями, несовместимыми с жизнью.

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