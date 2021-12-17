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Общество17 декабря 2021 10:48

«Каково будет детям, чьи родители не пришли?»: в челябинском детсаду требуют QR-коды на утренники

В детских садах Челябинской области отказываются пускать родителей на утренники и требуют QR-коды
Ольга ЩАПИНА
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Вот уже два года как мамам малышей не дают пустить слезу на детском празднике.

Вот уже два года как мамам малышей не дают пустить слезу на детском празднике.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошло два года как родители дошкольников Челябинской области не видели ни одного представления с участием своих детей. Пандемия коронавируса поставила крест на традиции посещать утренники. Особенно это возмутило родителей в канун Нового года.

Во время прямой линии с жителями против запрета выступил губернатор Алексей Текслер, который вспомнил, как тоже сидел на праздниках сына.

— Я удивлен, у нас нет никаких централизованных решений по недопуску родителей на утренники в детские сады, — сказал глава региона.

При этом глава региона отметил, что «решение в зависимости от конкретной эпидситуации в детском саду принимает руководство».

Буквально на следующий день родителям Челябинска в чатах начали приходить приглашения. Так, например, в детском саду «Академа» разрешили прийти по одному представителю от семьи в группах от 4 до 7 лет. При этом заведующая оставляет за собой право поменять решение, если заболеваемость повысится. Такие же условия озвучили в детском саду «Паркового-2». В других учреждениях попросили предъявить QR-коды.

— Сегодня узнали, что вход на утренник в садике разрешен только с кодом, — пишет одна из мам. — У нас и так за 3 года не было ни одного утренника с родителями, а сейчас еще и код пихнули. Каково будет детям, чьи родители не пришли?

— В Еманжелинске никого не пускают, — пишет другая мама. — Вот, что нам разослали: «ДОУ вынуждено отказать всем родителям в посещении утренников. Одна из основных причин — невозможность предоставить места для рассадки (расстояние не менее 1,5 м в ряду и между рядами).

Ограничения прокомментировали в министерстве образования Челябинской области. В пресс-службе подчеркнули, что существующие санитарно-эпидемиологические правила не устанавливают запрета на посещение дошкольных организаций родителями. Однако отказ заведующей абсолютно правомерен.

— Напоминаем, что ответственность за пребывание детей и их родителей в образовательной организации несет ее руководитель, который взвешивает все риски и принимает соответствующее решение, — ответили на возмущения в минобре.

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