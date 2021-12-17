Сергей Казаков: Южный Урал в лидерах по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Фото: Фонд развития промышленности Челябинской области

В эфире Радио «Комсомольская правда» — Челябинск (95,3 FM) директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков рассказал о новом производстве на АЗ «Урал», мерах поддержки предприятий и реализации национального проекта «Производительность труда».

О новом проекте на автозаводе «Урал»

Директор Челябинского Фонда развития промышленности рассказал о льготном займе, который получит автозавод «Урал» на создание собственного производства рам для грузовых автомобилей. Два миллиарда рублей сроком на семь лет предприятию выдаст Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) в рамках программы «Приоритетные проекты».

— Это самый крупный заем в истории регионального ФРП и максимальный по масштабам федерального. Новая программа «Приоритетные проекты» предусматривает также софинансирование со стороны заявителя — автомобильного завода «Урал», в размере 1,6 млрд рублей. Средства пойдут на создание собственного производства передних и ведущих мостов для грузовой техники. Я считаю, что это большой толчок для развития города Миасса и важный шаг в сторону повышения конкурентоспособности нашей продукции.

Ранее данную часть механизма завод покупал у китайских партнеров, теперь же это будет отечественное производство. Кроме того, данную продукцию завод сможет продаваться и другим автопроизводителям. И если автозаводу удастся ее экспортировать, то Фонд также будет помогать.

Сергей Казаков подчеркнул, что семь лет — это срок займа, а создание производства начнется уже в конце текущего года.

— Этот проект знаковый для Российской Федерации, он станет драйвером для развития Миасса. Появятся новые рабочие места, современные, высокопроизводительные с достойной оплатой, с современными комфортными условиями труда.

И следующая задача для Миасса — это создать условия, чтобы обеспечить кадровый потенциал для этого проекта.

О мерах поддержки промышленных и производственных предприятий

Подводя итоги года, директор Челябинского Фонда развития промышленности рассказал, что результаты работы позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

— За этот год нам удалось привлечь в экономику региона практически 3,5 млрд рублей федеральных средств из Фонда развития промышленности Российской Федерации. Это не оборотные средства, а деньги, которые будут создавать рабочие места. Эти инвестиционные средства направят на приобретение современного оборудования, которое будет выпускать современную экспортоориентированную и импортозамещающую продукцию. И результаты мы увидим уже на горизонте 2022 года.

В продолжение темы поддержки предприятий Южного Урала Сергей Казаков отметил, что региональный Фонд развития промышленности помогает бизнесам разного формата.

— В целом Фонд развития промышленности Челябинской области работает в трех слоях. Первый — это проекты малого и среднего бизнеса, которые финансируются за счет регионального бюджета. Программ региональных у нас много, больше, чем в ФРП других регионов. Следующая прослойка — суммы до 100 миллионов рублей, когда мы работаем на софинансировании с федеральным ФРП. И третье, суммы от 100 миллионов до двух миллиардов рублей, это заимствование напрямую из средств федерального ФРП.

Направить заявку на получение займа может абсолютно любое предприятие, которое занимается производством продукции, либо работает в промышленном секторе.

Заявка подается в электронной форме на сайте frp74.ru или frprf.ru через личный кабинет. Там есть подсказки, все максимально упрощено и регламентировано, очень дружественный интерфес. И если даже что-то непонятно, есть телефоны консультантов. Они всегда подскажут, помогут, сопроводят.

— Еще раз подчеркну: у нас получают поддержку как гиганты, так и малые предприятия. Даже небольшое семейное, если это производственное предприятие, или если это предприятие производит или планирует производить продукцию, которая, либо будет импортозамещающей, либо иметь экспортный потенциал. Шансы быть поддержанными есть у всех, кто хочет работать и развиваться вне зависимости от отрасли. Меры поддержи с каждым годом добавляются, и они ориентированы, в первую очередь, на производителей, экспортеров. Экспорту сейчас вообще посвящена отдельная тема, и, на мой взгляд, меры поддержки экспортеров на сегодня беспрецедентны: от уровня возникновения идеи до страхования рисков при получении средств. Государство оказывает помощь и в маркетинговых исследованиях, и в выводе на маркетплейсы, предоставляет и займы на производство, и транспортную субсидию, и субсидирование сертификации. Все это в комплексе помогает развивать предприятия, а потому экспорт растет достаточно серьезными темпами.

Сергей Казаков рассказал, что пандемия внесла коррективы в профиль производства.

— У нас «ожили» предприятия, работающие по направлению антиэпидемическому, медицинскому. Например, сейчас одобрен заем компании «ЧелябТехГаз», они получат средства на создание нового кислородного производства. Буквально в течение 2022 года область будет полностью обеспечена кислородом.

О национальном проекте «Производительность труда»

По словам Сергея Казакова, Челябинская область в лидерах по реализации проекта «Производительность труда».

— В рамках федерального проекта созданы определенные точки контроля и назначены планы. И предприятия Челябинской области дают результат, который превосходит их собственные ожидания и те требования, которые предъявляются участникам нацпроекта.

Также на базе Фонда развития промышленности создан Региональный Центр компетенций, где подобрана, с моей точки зрения, одна из лучших в России региональных команд экспертов по бережливому производству.

Эти специалисты прошли обучение и сертификацию Федерального центра компетенций, все допущены к самостоятельной работе. Обучение было сложным и динамичным. Если в обычном режиме этот объем информации дается в течение условно трех лет, то благодаря базовой подготовке специалистов им удалось пройти обучение в течение девяти месяцев.

Более того, проводился Всероссийский чемпионат по производительности, где соревновались команды из разных отраслей. Были заявлены 1200 участников в различных номинациях, и команда нашего Регионального центра компетенций заняла первое место в номинации «РОИВ/РЦК».

Сергей Казаков рассказал, что предприятия не всегда сразу положительно реагируют на предложения специалистов Регионального центра компетенций. Причем чем крупнее предприятие, тем чаще бывает сопротивление, недопонимание и отрицание. Но это меняется в процессе полугодовой работы до полного принятия и внедрения.

Сейчас в национальном проекте «Производительность труда» участвует порядка 80 предприятий. Какие-то из них только в начале пути модернизации, а некоторые уже закончили этот процесс и самостоятельно продолжают поддерживать предложенные принципы.

— Задача нацпроекта — не в том, чтобы пришли какие-то эксперты и что-то за вас сделали. Ключевая задача — создать на предприятии команду, зажечь глаза людей, которые своими руками что-то делают, дать реализовать их потенциал, возможности, их навыки. У нас был интересный пример. На заводе ALSO внедрили систему рационализаторства, то есть предложили сотрудникам на фирменных бланках подавать руководству свои рацпредложения, которые потом обсуждаются и внедряются, а по итогу внедрения люди материально поощряются как авторы идеи. И ни одной заявки не было только в один день. Когда начали выяснять причину, то узнали, что просто бланки закончились.

То есть сотрудники включились, руководство получило обратную связь с производства. Как оказалось, на заводе очень много творческих и интересных людей, которые сами подсказывают идеи по улучшению эффективности производства. И эта история даже не про деньги. Да, поощрение за рацпредложение тоже правильно, но главная ценность в том, что поощряется рационализаторство, творческий потенциал сотрудников. Им интереснее идти на работу, потому что они востребованы там не просто как роботы, а как думающие творческие люди.

Все это было в советское время, и сейчас это движение рационализаторства, наставничества возрождается.

О принципах бережливого производства

— Вообще бережливое производство в советское время называлось «научная организация труда», даже в 1930-е годы был создан Институт научной организации труда. Алексей Капитонович Гастев, профсоюзный деятель, поэт и писатель, один из идеологов Пролеткульта предложил систему научной организации труда, которая ориентирована на человека и на создание правильных условий труда. Акио Тоеда взял эти принципы и на производстве Тойота довел до совершенства, и это показало результаты. И Тойота на сегодняшний день — это лучший пример, подтверждающий, что эти инструменты работают.

В России эти принципы успешно работают в компании «Группа ГАЗ», в Миассе они внедрены на главном конвейере автозавода «Урал», а также в производственной системе Росатом. И чем больше предприятий мы вовлекаем, тем по принципу снежного кома мы получаем больший результат.

На вопрос, в чем же заключается бережливость, Сергей Казаков отвечает так.

— Принцип бережливого производства — это наведения порядка на рабочем месте и в голове, а также устранение потерь. Один из наших друзей, который участвовал в реализации нацпроекта назвал это «поиск и уничтожение ежиков». Просто, когда рисуется карта производственного потока, проблемные зоны обозначаются характерной формой, напоминающей ежика. Это и есть потеря. И мы помогаем организовать производственный процесс таким образом, чтобы минимизировать потери и ускорить производство.

А вообще бережливое производств — это один из кирпичиков в теме производительности, в которую также входят и автоматизация, и цифровизация, и просто неформальное общение. Сейчас создаются клубы рационализаторов. Это общение внутри предприятий, между предприятиями.

Например, команда Уральской горно-металлургической компании одна из лучших по настольному теннису. И при ее поддержке мы провели теннисный турнир для других участников данного национального проекта. Это были и представители предприятий, таких как челябинский кузнечно-прессовый завод, челябинский цинковый завод, представители «Опоры России» и Фонда. Участвовали все. И это мероприятие стало отличным поводом для неформального общения сотрудников.

О дальнейших планах

— В начале 2022 года мы планируем анонсировать форум «Производительность. Урфо». На этом мероприятии мы расскажем о новых мерах поддержки предприятий, обсудим реализацию национального проекта «Производительность труда» с коллегами из других регионов. Это будет большое, знаковое мероприятие, и я искренне надеюсь, что эпидситуация позволит нам провести его оффлайн.