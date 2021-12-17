«Росла, чтобы умереть?»: на площади в Копейске установили 79-летнюю ель

Пока дерево украшено только собственными шишками. Фото: Подслушано Копейск/vk.com

К Новому году на площади Трудовой Славы в Копейске установили 79-летнюю ель. 16-метровое дерево привезли из Еткульского района. В городских пабликах начались споры: копейчан возмущает не только прерванная жизнь красавицы-ели, но и потенциальные траты на нее.

— Можно поставить металлический столб с трубами, в которые можно вставлять сосенки, которые вырубают при прореживании. Такие городские елки устанавливали во многих городах в СССР. Затем эти сосны отправлялись в лосиные питомники, фермы и зоопарки. А металлическая конструкция служила десятки лет. А рубить 79-летнее дерево, которое входит в составляющую легких нашей планеты, это, по меньшей мере, расточительство природных ресурсов.

— Впервые вижу ель, на которой стоооолько шишек! Но очень жаль, что через месяц ее просто выкинут.… Росла 79 лет, чтоб потом вот так «умереть».

— Ну и пусть бы росла дальше, давая возможность на глоток свежего воздуха. Вся эта еженовогодняя дань полуязыческим ритуалам давно изжила себя. Купите хорошую искусственную елку метров на 20. Ярусную. Чтобы удобно было разбирать, мыть и хранить. И проблема праздничного древа решится лет на десять.

Есть и те, кто раз новогоднему дереву. Они восхищаются красотой ели, радуются соблюдению праздничных традиций и ждут, когда она уже будет украшена:

— Красивая елка, вчера лично видела на проспекте Славы. Сколько живу, но за 20 лет такая в первый раз. Правда!

— Елка у нас в этом году шикарная, даже лучше Челябинской. Там вообще какая-то пирамида с ветками, ничего интересного.

Ситуацию прокомментировал начальник Копейского управления благоустройства Смбат Карян. По словам чиновника, установка живого дерева стоит городу в десятки раз дешевле покупки искусственной ели. Кроме того, администрация в этом году учла пожелания жителей и подобрала пушистую и высокую ель.

— Выбирали мы ее по специальным параметрам: ширина — высота. В том году мы поставили пихту. Как вы понимаете, пихта — дерево не пышное. Люди его особо не оценили. В этом году мы выбрали именно ель. Эта елка попалась совершенно случайно, потому что тяжело их найти в нашем регионе. Ее высота была 18 метров, но габариты основания для установки не позволяли поставить дерево такого размера, поэтому мы срезали около двух метров, — рассказал об установке Смбат Карян.

О возмущениях жителей города чиновник услышал впервые. Но отсутствие искусственной ели он объясняет не только позитивной реакцией жителей на натуральную, но и экономическими причинами.

— Искусственная елка примерно с такими габаритами стоит от 5 млн рублей. Потратить бюджетные деньги может было бы и целесообразно, чтобы каждый год конструкцию использовать, но пока таких бюджетных средств нет и соответствующих команд от главы тоже. И, честно говоря, я впервые слышу, что люди возмущаются. Каждый год, когда мы ставим елку живую, нам люди рады. Для сравнения, эта елка с транспортировкой, доставкой и установкой около 120 тыс. рублей, — рассказал КП-Челябинск Смбат Карян.

Перед масленицей дерево снимут с постамента. После этого елку размельчат и переработают в органические удобрения. После этого ими будут удобрять новые растения на территории города. Таким образом, даже после новогодних праздников 79-летняя красавица будет «жить».

Напомним, Копейский новогодние городок и елка уже попадали во внимание общественности. Так, в 2016 году на площади установили «облезлую» елку. Тогда она не устроила даже главу города.

Год спустя ледяной городок в Копейске построили со льдом, в который вмерзла рыба. Горожанам такой декор тоже по душе не пришелся. Но люди тогда отмечали, что рыбий хвост, который торчит из ледяной горки, их устраивает больше «лысой» ели.

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