Тюрьма для знаменитостей: как кузина Гитлера и другие известные личности отбывали срок в Челябинской области

Так выглядела тюрьма, в которой отбывали срок исторические личности

История тюрьмы, построенной в Верхнеуральске Челябинской области в 1914 году, тянет на полновесный авантюрный роман. Чего стоит один только список ее знаменитых арестантов.

В 30-е годы здесь отбывали срок опытные большевики Григорий Зиновьев и Лев Каменев, первый редактор «Комсомольской правды» Александр Слепков и другие советские бонзы. Там же сидели православные священники во главе с митрополитом Крутицким.

Режим содержания был щадящий — по церковным праздникам митрополит под конвоем ходил по камерам, благословляя осужденных. Политические носили гражданские костюмы и галстуки, двери их камер днем не запирались, а в прогулочном дворике разрешалось сажать деревья, овощи и фрукты, за которыми ухаживали сами заключенные.В 1939 году Верхнеуральский централ закрыли, и новых узников он принял лишь в конце Великой Отечественной войны. Целый этаж был отведен высшим чинам вермахта. Тут же срок отбывали граждане Румынии, Венгрии, Италии и Японии, осужденные за военные преступления и за шпионаж. В связи с большим притоком иностранных арестантов в тюрьме появился отдел переводчиков.

А еще в музее хранятся личные вещи заключенных и поделки, которые они сделали во время отбывания срока Фото: Юлия РЕУТОВА

В Верхнеуральской тюрьме какое-то время провели такие известные узницы ГУЛАГа, как певица Лидия Русланова и киноактриса Зоя Федорова. Там же после войны сидели полицаи, пытавшие молодогвардейцев в Краснодоне…

Но самой таинственной узницей Верхнеуральской тюрьмы стала гражданка Австрии Мария Коппенштайнер — двоюродная сестра Адольфа Гитлера. Ее содержали в одиночной камере, где она и скончалась после трех лет заключения.

В Верхнеуральском музее портреты заключенных стали важной частью экспозиции. Фото: Юлия РЕУТОВА

Свои лучшие времена тюрьма пережила в начале НЭПа, когда накал классовой борьбы ненадолго ослабел, и в тюремных казематах разместили склады райпотребсоюза. А также соорудили ледник для хранения скоропортящихся продуктов. И он, по слухам, исправно действует по сей день.

За предоставление информации благодарим Челябинский исторический музей.

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