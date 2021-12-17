В Челябинской области выбирают главную политическую персону 2021 года

Жители Южного Урала также могут выбрать главное политическое событие региона.

На общественной платформе vybory.kp проходит опрос, по результатам которого определится главная политическая персона Челябинской области 2021 года. Набравший большинство голосов победитель будет приглашен на эфир.

В списке числятся те южноуральцы, которые в 2021 году повлияли на политическую жизнь региона.

— Экс-председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш;

— Губернатор Алексей Текслер;

— Глава Магнитогорска Сергей Бердников;

— Глава Челябинска Наталья Котова;

—Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Владимир Бурматов;

— Депутат Государственной Думы от партии «Новые люди» Максим Гулин.

Помимо этого, на общественной платформе можно проголосовать и за важное событие, которое произошло в политической жизни Челябинской области. Всего в списке таких пять:

— Выборы в Государственную Думу и ротация пула депутатов от Челябинской области;

— Смена председателя Законодательного Собрания Челябинской области;

— Замена руководства силовых структур Челябинской области (ФСБ, СК, прокуратура);

— «Ковидные» законопроекты и ограничения;

— Реализация мероприятий экологической политики в регионе (рекультивация свалок в Челябинске и Магнитогорске, снижение выбросов и т.п.).

Общественная платформа vybory.kp – это проект, объединяющий неравнодушных и активных жителей Челябинской области, политиков, экспертов, которые заинтересованы общественно-политической жизнью региона, а также развитием гражданского общества.

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