В Челябинской области солдат зашил себе рот после ссоры с девушкой

Молодой человек закрылся в туалете и зашил себе рот
Фото: СОЦСЕТИ
В Чебаркульской военной части 19-летний новобранец Иван Шурмелев зашил себе рот иглой и трикотажными нитками. Об инциденте стало известно из социальных сетей, куда выложили доклад военных.
Все произошло в минувшую среду, 15 декабря. Вечером молодой человек поговорил с мамой, а затем позвонил девушке и поругался с ней. Как следует из документа, поводом стали события 8-месячной давности, когда Иван сделал комплименты ее подругам.
После этого разговора молодой человек начал мучиться угрызениями совести, что нагрубил своей подруге. Он решил наказать себя и, запершись в туалете, зашил себе рот.
Дежурный офицер роты молодого пополнения заметил неладное. Он увидел рядового с маской на лице и начал задавать вопросы. Ответа на них не последовало. И только сняв маску, стало ясно, что случилось.
В медицинской части сняли шов, раны обработали. Состояние Ивана оценивается как удовлетворительное. Солдату оказали психологическую помощь. Также с ним провел беседу помощник командира по работе с верующими. По факту происшествия проводится проверка.
— Основными причинами явились: личная недисциплинированность военнослужащего; низкий контроль со стороны командного состава роты молодого пополнения войсковой части, — указано в докладе.
Фотография доклада появилась в социальных сетях
Фото: СОЦСЕТИ
Мать солдата о случившемся узнала от журналиста «Комсомолки» и была шокирована. Ранее с ней связались из военной части и просто сообщили, что ее сын находится в больнице.
— У меня нет никакой информации. Я только знаю, что он в больнице лежит. Должны были сегодня из военной части позвонить, — рассказала мать Ивана.
Также женщина отметила, что подобных случаев у Ивана раньше не было. Как не было и нервных срывов.
Нам также удалось пообщаться с девушкой Ивана, с которой произошла ссора. Она рассказала, что нашла в его диалогах старые переписки с подругами. На тот момент пара уже была в отношениях, но парень делал комплименты другим девушкам.
— Я не против, чтобы он делал комплименты девочкам, с которыми я знакома, но их я не знаю, — заявила она. — Я спокойно сказала, что мне обидно очень. Он потом начал написывать и извиняться. Я сказала, что не хочу пока разговаривать. Он подумал, что это конец отношений.
Кроме того, по словам девушки, Ивану не нравилось в армии.
Девушка общалась с нами только через мессенджер и вскоре удалила свои сообщения. Однако скрины остались с распоряжении редакции.
О Иване Шурмелеве известно, что он родился в Челябинске. Молодой человек был призван в армию в Североуральске Свердловской области 19 ноября этого года. До этого учился в Тюменском духовном училище.
Журналист КП-Челябинск сделал запрос в пресс-службу Центрального военного округа. На момент написания материала получить комментарий не удалось.
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