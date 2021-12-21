Этот декор стоит дешевле, чем шарики в магазинах Челябинска, и выглядит потрясающе: топ новогодних украшений, которые всегда будут в моде

Если вам приелись шарики и стеклянные игрушки, создайте украшения своими руками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пластиковые шарики, керамические животные и стеклянные фигурки — это стандартные новогодние украшения. В 2021-2022 коллекции челябинцев пополнятся врачами в масках и игрушками из ваты, но это все равно не то. Мы составили топ-5 новогодних украшений, которые освежат ваши елки и для которых потом не придется искать место на полке.

Кажется, что елочный декор — вещь безобидная. Покупаешь себе красивые украшения, вешаешь на праздничное дерево и любуешься им несколько недель, пока не пройдет новогоднее настроение. А после этого — складываешь все в коробку и убираешь в дальний угол до следующего года.

Но у таких украшений есть две беды: они не перерабатываются и их нужно хранить. Первое особенно расстраивает сортировщиков отходов, так как блестки в игрушках не подходят ни в одну категорию. А второе касается всех, кому и без того мало места в квартире. Но выход есть.

Если вы решили в этом году украсить елку чем-то новым, не торопитесь покупать еще одну игрушку. Дочитайте статью до конца: мы уверены, что одна из предложенных нами идей вам понравится, и вы не только чуток преобразите елку, но и сделаете этот мир чище.

Итак, вот топ-5 новогодних игрушек, которые всегда будут выглядеть потрясающе:

1. Слайсы сушеных фруктов.

Цитрусовые слайсы всегда выигрышно смотрятся на зеленых ветвях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это самое популярное и, наверное, самое красивое украшение, которое можно использовать. Для этого нужно нарезать апельсины, лимон, лайм или любой другой сочный фрукт, промокнуть его салфеткой и положить в духовку на маленькую мощность на 4 часа. Затем останется продеть сквозь высушенный слайс нитку и подвесить украшение на ветку.

2. Печенье или пряники с глазурью.

Такой пряник вы можете испечь сами, не правда ли? Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом случае нужно будет сильнее заморочиться, потому что печь печенье лучше самим. Это идеальный вариант для семей с детьми, чтобы вместе провести время. Для красоты печенье можно украсить глазурью: это могут быть имбирные человечки, мучное изделие в виде карамельной трости, сладкие звездочки или любая фигура, которая ассоциируется у вас с этим праздником. В конце также понадобится нитка для подвеса.

3. Шишки из леса.

Шишки можно бесплатно взять под любой городской елью Фото: Михаил ФРОЛОВ

А это самый простой вариант, потому что для него нужно только прогуляться до ближайшего сквера, где растут ели. После сбора шишек с ними не нужно ничего делать дополнительно. Единственное — закрепить за чешуйками нитки, чтобы было легче вешать украшение на елку. Кстати, вы можете сделать полноценную гирлянду из шишек, обматывая одной и той же ниткой сразу несколько лесных даров.

4. Гирлянда из картонных фигурок.

Гирлянды из картона выглядят уютно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ничего страшного, если у вас в семье нет детей — этим украшением можно заняться и самостоятельно. Достаточно вырезать из двухстороннего картона фигурки и наклеить их на нитку. Будет эта гирлянда горизонтальная, чтобы обмотать ее вокруг елки, или вертикальная как дождик — решать вам.

5. Цветок ванили, корица и бутоны хлопка.

Корицу после праздника можно потом использовать для согревающих напитков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этот вариант мы оставили напоследок, так как не все воспримут его как новогодний. Хотя он тоже интересно смотрится на праздничной елке, так как выглядит нетривиально и очень свежо. Эти украшения можно подвесить на нитке, воткнуть между веток или же просто положить на них сверху.

Преимущество вышеперечисленного декора — в его универсальности: его можно использовать не только на Новый год, но и на день рождения. Но если не хотите — не храните. Даже если вы выбросите такие украшения, они не нанесут природе никакого ущерба — так как все из натуральных материалов. А в последние годы даже такой вклад в экологию очень важен.

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