«Я уже не связан рабочими обязательствами»: челябинец рассказал правду о гендиректоре компании «Аско-Страхование», лишившейся лицензии

Страховая компания лишилась лицензии 3 декабря Фото: Алена МЫЗГИНА

Под занавес 2021 года осталась без лицензии компания «Аско-Страхование», один из старейших страховщиков. Причина — недостаточность собственного капитала. При этом многие клиенты вспоминают, что это был один из самых честных страховщиков.

А что говорят бывшие сотрудники? Олег Гришанков, который работал заместителем директора по страхованию, опубликовал пост про гендиректора «Аско-Страхование» Аркадия Любавина.

— Поскольку я уже не связан рабочими обязательствами, напишу пару-тройку мыслей об «Аско-Страхование», и конкретно о ее руководителе. Категоризация руководителя в современной России неизбежно сведется к моральному лидеру и технократу. Очевидно, глава «Аско-Страхование» относится к первому типу.

Когда мы познакомились, он выспросил у меня, кажется все, что я знаю о страховании. И прочитал мне очень яркую лекцию, после которой у меня не осталось ни одного сомнения в важности страхования — так круто упаковывать смыслы в слова могут единицы.

Будучи человеком не молодым, он каждый раз удивлял меня своим вдохновением, тем, как он способен очаровываться идеями. И непременно очаровывал своими идеями остальных. Но вот штука: в его очарованности была тысячекратная рациональность, и это делало мечты бизнес-планами.

Однажды мы ехали в лифте ранним утром. Он оглядел меня и спросил, играю ли я в волейбол. Я ответил, что нет, не играю. Тогда он сказал, что это не беда, присоединяйся, попробуешь. Вот уже три года я пробую.

Это пост благодарности. Ни в каком виде я не буду обсуждать текущую ситуацию с компанией.

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