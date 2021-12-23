«Автобус с детьми скатывался в обрыв»: село в Челябинской области оставили без школы, а учеников возят на уроки по опасной дороге

На ремонт уже было потрачено больше 11 млн. рублей. Фото: читатели КП-Челябинск

В небольших селах больница и школа — это не просто учреждения, а символы того, что жизнь в этих населенных пунктах продолжается. Жители Айлино в Саткинском районе Челябинской области год бьются за родную школу. Весной здание закрыли на ремонт, сейчас оно стоит без крыши, а на уроки детей возят в соседний поселок — тремя автобусами в два рейса.

Школу закрыли в мае этого года и до сих пор дети не могут вернуться за парты. В январе 2022 года подрядчик «УралСтройГрупп» намерен снять с себя полномочия по ремонту, а недострой передать районной администрации. Здание без крыши вселяет тоску и панику. И причины для этого у жителей Айлино есть.

Читательница КП-Челябинск рассказала, как некогда процветающее Айлино, расположенное в живописной горнозаводской зоне, потеряло Школу народного творчества — гордость села. К педагогам за опытом приезжали даже гости из других стран, сделанные детьми поделки отправлялись на международные выставки, а сами ученики становились призерами конкурсов. Но здание решили переделать под детский сад, а потом ремонт затянулся. Теперь вместо Школы народного творчества пустырь. А дети продолжают ходить в старый детсад, который больше поход на барак.

В Айлино 120 школьников. На автобусах они каждый день ездят на уроки в соседний поселок Межевой. Там для них выделили отдельный этаж. Детей возят три автобуса в два подхода. К 9 утра на учебу отправляют детей из начальной школы, к 10 — средней. Но, по словам айлинцев, из-за горного рельефа и качества дорог каждая такая поездка превращается в опасное путешествие, особенно зимой. Учиться дистанционно дети тоже не могут — с интернетом здесь большие проблемы.

Фото: Читатель КП-Челябинск

— В гололед было нечто ужасное. Учителя даже просили детей не просто пристегнуться, а прижать руками портфели, как в самолете. А самим педагогам для баланса пришлось уйти на заднюю площадку автобуса, чтобы он смог ехать в гору. А так он скатывался в обрыв, — рассказала КП-Челябинск жительница села Айлино.

Ситуацию прокомментировали в управлении образования Саткинского района. По словам начальника ведомства Елены Барановой, к детям из Айлино сейчас особое внимание. О них вспоминают минимум три раза в день.

— Сейчас мы начинаем день с Айлино и заканчиваем им. Мы обсуждаем ситуацию с подвозом в 8:00, 13:00 и в 17:00. Сейчас созданы все условия для безопасности детей, — рассказала Елена Баранова.

Как сообщили в районном управлении образования, пока ответственность за здание школы в Айлино несет подрядчик. Решение о расторжении было инициировано самой администрацией из-за допущенных строительной компанией ошибок и отставаний от плана.

Скорее всего, работы в период отзыва документов вестись также не будут. Поэтому, что станет с состоянием и без того проблемной стройки — не ясно. Тем временем, на ремонт школы уже было потрачено больше 11 млн рублей. Всего на реконструкцию учебного заведения и объединения с детским садом из областного бюджета ранее было выделено 141,5 млн рублей.

— Мы переживаем не менее жителей села Айлино. Мы сделаем все возможное, чтобы дети сели за парты в 2022 году, — заверила Елена Баранова.

Жители села в обещания и планы чиновников верят мало. Люди решили самостоятельно встретиться властями. Письмо об этом было направлено, в том числе, главе Саткинского района Александру Глазкову. Чиновник на предложение согласился. Встреча назначена на 23 декабря в администрации села. Но пригласят на нее не более пяти человек — из-за коронавирусных ограничений.

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