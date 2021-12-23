ВИЧ в Челябинской области «ушел» в благополучные семьи

Маргарита Радзиховская о том, как обстоит ситуация с ВИЧ в Челябинской области

1 декабря весь мир отмечал День борьбы со СПИДом. С момента начала эпидемии этого смертельно опасного заболевания прошло 40 лет. Сегодня более 30 млн человек в мире инфицированы ВИЧ. Многие просто не знают о своем статусе. А знание — первый шаг на пути к лечению. Проблема заболеваемости ВИЧ очень актуальна для Челябинской области. По данным регионального минздрава, ежедневно на Южном Урале выявляют как минимум семь новых случаев заболевания. О том, какие меры предпринимаются в регионе для того, чтобы переломить негативную статистику по ВИЧ, чем обусловлена эта региональная специфика, о профилактике, лечении и даже правовых аспектах — ведущий эфира радио «Комсомольская правда» Станислав Гладков поговорил с главным врачом «Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», доктором медицинских наук Маргаритой Радзиховской.

— Начнем со статистики, поскольку она показывает тенденции. Одно время Челябинская области была в числе лидеров среди регионов по уровню заболеваемости ВИЧ. Сейчас что-то изменилось?

— Действительно у нас идет улучшение статистических данных с 2015 года. Мы ежегодного регистрируем снижение количества новых случаев заболевания. Но при этом, учитывая, что наши пациенты получают качественное лечение и имеют достаточно высокий уровень жизни, кумулятивное, накопительное количество людей с ВИЧ в области, увеличивается. Но это не является плохим индикатором. Это свидетельствует о том, что система здравоохранения предоставляет такую медицинскую помощь, которая позволяет пациентам с ВИЧ жить долго и качественно. Поэтому сейчас нужно говорить, что количество новых случаев заболевания снижается, но общее число ВИЧ-инфицированных будет увеличиваться. Сегодня 1% населения Челябинской области инфицирован. Но это цифра двигается, есть погибшие в силу возраста и сопутствующих заболеваний, есть пациенты, которые переезжают в другие регионы. Общее число пациентов с ВИЧ, которые состоят на учете, 30 тысяч.

— Это только официально зарегистрированные заболевшие. А сколько, наверное, остальных, учитывая неблагополучные слои населения…

— Я бы не делала таких заключений. Ежегодно 30% населения проходят тестирование на ВИЧ. Мы видим, что растет число тех, у кого заболевание выявляется на ранних стадиях, то есть человек был недавно инфицирован. Мы проделали большую работу за предыдущие года. И, на мой взгляд, выявили практически всех инфицированных и активно ими занимаемся. И это является новым трендом в отношении ВИЧ-инфицированных — оказывать им своевременную и качественную медицинскую помощь.

Тест на ВИЧ сегодня — это рутинная практика. Его проходят при диспансеризации, работают мобильные пункты, экспресс-тестирование. При таком большом охвате мы захватываем и уязвимые группы — наркопотребителей, тех, кто находится на реабилитации, и благодаря партнерам их НКО социально неадаптированных людей.

— Да, хотелось бы, чтобы тестирование на ВИЧ было сродни флюорографии — обязательным. Чаще всего мы считаем, что заражению подвержены неблагополучные слои населения. Так ли это?

— Социальный портрет наших пациентов меняется. Сегодня в 75% случаев заболевание, а среди женщин — это 80%, передается половым путем. Это в большей части социально благополучные, работающие, имеющие семьи женщины, для которых ВИЧ становится большой трагедией в жизни. Принять ситуацию и понять, почему такая беда случилась, очень сложно. Наша задача, чтобы человек при выявлении у него заболевания не закрылся, не устранился, как это часто бывает, а шел на контакт с медработниками. В нашем СПИД-Центре работают профессиональные психологи, которые помогут с этим справится. И, конечно, прежде всего, нужно думать о своем здоровье — наблюдаться и получать лечение, которое позволит в принципе забыть о своем диагнозе. А единственным напоминанием будет прием препарата один раз в день. Такое лечение позволит не ощущать никаких проявлений заболевания и быть безопасным для своих близких.

— То есть половой путь передачи ВИЧ сейчас лидирует?

— Да, инфицирование при внутривенном приеме наркотических средств сегодня для нашей области не очень актуален. Чаще — половой путь.

— Тем не менее, Челябинская область на пятом месте в рейтинге неблагополучных регионов по заболеваемости СПИДом. С чем это связано?

— Если смотреть, какие регионы в этом списке, то это Свердловская область, Кузбасс, Санкт-Петербург. То есть крупные промышленные регионы с активной миграцией населения. Плюс к этому отклик 90-х годов, когда началось широкое распространение наркотиков.

— Что происходит после того, как обнаружен ВИЧ? Нужно кому-то сообщать?

— Первое — это то, что медработник, который назначил тест на ВИЧ, должен сообщить пациенту результат. Бывают ситуации, когда тест сделан, а мы не можем найти человека. Это настоящая проблема, поскольку ряд пациентов работают, например, вахтовым методом. Поэтому пациент, прежде всего, должен быть заинтересован в получении результата.

Второй момент — при выявлении заболевания лабораторно, пациент должен прийти в специализированное учреждение (либо в СПИД-Центр, либо к инфекционистам в территориях) и пройти дообследование. И только после этого возможна постановка диагноза и определение тактики работы. Самая главная сегодня тактика — ранее своевременное назначение лечения. Чем раньше мы назначим препараты, когда организм еще не в значительной степени поражен вирусом и не разрушена иммунная система, тем легче подавить размножение вируса. Он будет находиться в дремлющем состоянии при приеме препаратов, а пациент не будет источником заражения и не будет подвергаться разрушению. В принципе самое главное, чтобы человек, узнав о заболевании, как можно быстрее обратился за лечением. ВИЧ-терапия сегодня гарантирована государством и обеспечивается в полном объеме. Благодаря федеральному и региональному финансированию препараты имеются в полном объеме.

— А нужно ли говорить о новом статусе работодателю? Все-таки у людей есть определенные страхи и опасения.

— Согласно федеральному закону №323 любое заболевание, в том числе и СПИД, является медицинской тайной. Поэму информировать ли о своем заболевании, решает сам пациент. Если он считает, что этим необходимо поделиться, то может рассказать. Но мы не имеем права предоставлять сведения о заболевании ни каким структурам. Это запрещено законом.

— А имеет ли право работодатель уволить человека, узнав о его статусе?

— Такие случаи остались далеко в прошлом. И то ситуации, когда работодатель пытался как-то повлиять на сотрудника, чтобы он уволился, были единичными. Мы отстаиваем таких пациентов, так как это нарушение со стороны предприятия. Работодатель не имеет права настаивать на увольнении или создавать дискриминационные условия для ВИЧ-положительных сотрудников. Это предусмотрено законом №38. У нас есть юрист, который консультирует таких пациентов. Много вопросов также возникает по получению пособий, трудоустройству.

— Кому и как часто надо проходить тестирование на ВИЧ? Нужно ли заранее записываться?

— Любое обследование назначается врачом. По закону тестирование на ВИЧ проходит с консультацией до и после. То есть врач как минимум должен дать направление, провести беседу, в которой при отрицательном результате оговариваются риски заражения, чтобы в дальнейшем их избежать. Анонимное экспресс-тестирование проводится в ТРК и СПИД-Центре на Шуменской, 16. Здесь можно без направления врача пройти тест и получить консультацию. Услуга пользуется спросом, некоторые пациенты, зная, что у них ВИЧ и не принимая диагноз, приходят к нам, чтобы перепроверить результат.

— А можно ли ВИЧ-положительным делать прививку от коронавируса?

— Не просто можно, а нужно. Пациенты с ВИЧ в последних рекомендациях определены как приоритетная группа для вакцинации. У нас в Центре по четвергам организована вакцинация «Спутником V», как самой проверенной и эффективной вакциной.

— Каким был 2021 год для СПИД-Центра?

— Год был непростой, так мы работали в условиях коронавируса. Нашей основной задачей было обеспечить доступность лечения — в том числе мы доставляли препараты на дом пожилым пациентам, беременным, детям. Наша лабораторная база была серьезно задействована в ПЦР-тестировании на COVID-19, на этот функционал были отвлечены большие мощности. Но мы перестроились и справились с этой задачей. Непросто было и в плане нагрузки на врачей. Наши врачи-инфекционисты также были привлечены к оказанию помощи в ковидных госпиталях.

На 2022 год в приоритете — выполнение всех задач по индикативам стратегии противодействии ВИЧ-инфекции: повышение доступности и качества медицинской помощи, обеспечение терапией, наблюдение женщин, профилактика перинатального способа передачи инфекции и снижение смертности от прогрессирования заболевания.

ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»,

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