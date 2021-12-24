В Челябинске принят Генплан: как изменится город в ближайшие 20 лет

Понятие исторического центра теперь закреплено документально. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Новый Генеральный план Челябинска обсуждался с 2017 года. Документ прошел публичные слушания, получил одобрение согласительной комиссии, комитетов городской думы. За это время поступило около 700 предложений с правками. Многие из них были услышаны и вошли в конечный вариант. Однако на самом заседании Генплан снова обсуждали полтора часа. В итоге депутаты приняли документ единогласно.

СОХРАНИТЬ ГРАНИЦЫ

Один из главных и принципиальных моментов — Челябинск больше не будет расти вширь, обрастая все новыми микрорайонами. Развитие будет происходить в существующих границах. И потенциал такого роста оказался большим.

— Закрепили наш отказ от разрастания города, точки развития находятся внутри, — рассказал главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. — У города появился инструмент вовлечения неэффективных территорий в городскую повестку. Планируется перепрограммировать не только кварталы с ветхо-аварийными домами, но и промзоны. Рассматриваем территорию не как точечную застройку, а взвешенную, которая обеспечивается всеми необходимыми функциями, в том числе и рекреационными. До 2041 новое жилье будет возводиться преимущественно на застроенной территории — это более 17 млн квадратных метров.

Уже сейчас в работе 34 территории, где размещено аварийное жилье, промышленная застройка или склады и которые являются резервом и возможно будущими площадками для реновации.

Согласно генплану общественные пространства, объекты социальной и транспортной инфраструктуры должны находиться в 15 минутах ходьбы. Для такой доступности предусмотрено строительство детских садов на 23 тысячи мест и школ на 98 тысяч мест. До 2041 года в Челябинске появятся 42 спортивных объекта и 15 учреждений культуры.

ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА

В другой документе Челябинска, Стратегии социально-экономического развития, которая также была принята в этом году, прописано, что жители должны добираться до центра максимум полчаса. Генплан уже определяет конкретные мероприятия, чтобы связать город единой транспортной сетью.

Строительство новых дорог вызвало больше всего дискуссий. Особенно волновались садоводы за судьбу участков в центре Северо-Запада. В перспективе власти пришли к необходимости продлить улицу Ворошилова до проспекта Победы. Это нужно, чтобы обеспечить выход магистрали в сторону аэропорта и Екатеринбурга. Однако этот вопрос оставили на последний этап реализации плана — до 2041 года.

Также предусмотрено продолжение Комсомольского проспекта. Это прописано и в региональном документе — Схеме территориального планирования. Однако точные сроки появления нового участка дороги не определены.

Генплан содержит строительство и скоростных железных дорог «Екатеринбург — Челябинск» и «Челябинск — Магнитогорск».

Что касается общественного транспорта, прописано даже его наполняемость в часы пик — не более трех человек на квадратный метр, а скорость должна быть не менее 22 км/ч. Маршрутная сеть увеличится более чем на 100 км и составит 669 км.

Транспортная реформа началась еще до принятия Генплана. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС ЧЕЛЯБИНСКА

Еще одно ключевое понятие в Генеральном плане — зеленый каркас города. В документе сохраняется территория городского бора, Северо-Западный парк и участок между улицей Захаренко и Краснопольским проспектом, скорректированы планы по застройке западного берега Смолино.

По словам Павла Крутолапова, площадь зеленых территорий к 2041 году увеличится примерно на 1 тысячу гектар, появится 76 новых объектов. На одного человека через 20 лет будет приходиться 11,8 кв м зеленых насаждений, сегодня этот показатель — 5 кв м.

— В настоящий момент на стадии согласования находится программа озеленения Челябинска, — рассказала глава города Наталья Котова. — Речь идет об обновлении парков и скверов. Также мы много лет ведем переговоры с промышленными предприятиями о создании санитарно-защитных зон, озеленении территорий там, где это возможно. Челябинск должен стать конкурентоспособным за человеческий капитал.

Осью через зеленый каркас города проходит река Миасс. Сейчас она активно застраивается в центральной части Челябинска, на Труда и Университетской набережной. Здесь появились целые микрорайоны и общественные здания. Однако состояние реки требует большой работы. На ближайшие 20 лет определены мероприятия по оздоровлению Миасса. Главная цель — обводнение реки, создание ее привлекательного облика и улучшение экологической среды.

Если говорить более конкретно, Генплан включает реконструкцию плотин Коммунар, ЧГРЭС и у мельзавода «Победа», расчистку и дноуглубление русла от Шершневского водохранилища, очистку и прибрежной зоны, благоустройство, рекультивацию нарушенных земель и озеленение.

В Челябинске продолжатся работы по оздоровлению Миасса. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БУДЕТ СОХРАНЕН

Впервые в Генеральном плане закреплено понятие исторического центра. Это устанавливает особый режим ведения хозяйственной деятельности в этих границах, включая застройку. Историческая зона будет ограничена улицами Васенко, Коммуны, Российской, Миасской и берегом реки Миасс.

— Чтобы выстроить границы в историческом центре, мы внесли это понятие в Генеральный план, — пояснила Наталья Котова. — Есть объекты, которые находятся в аренде много лет, но состояние зданий не меняется. Исторический центр, нужно реконструировать, воссоздавать. Первоначально мы взяли в работу территорию в границах улицы Кирова до площади Павших революционеров. Проведем работу с собственниками исторических зданий. Там, где муниципальные объекты, нужно проработать вопрос аренды.

Генеральным планом предусмотрено сохранение не только объектов культурного наследия, но и зданий, представляющих историко-культурную ценность. На некоторых территориях вводится запрет на строительство новых зданий выше пяти этажей. При этом объекты должны использоваться как музеи, выставочные залы, гостиницы, офисы и магазины. Предусматривается реставрация и современное использование зданий.

Создание исторического центра предполагает и новые пешеходные зоны на Труда, Васенко, Елькина, Коммуны, Маркса, Советской и Пушкина, развитие туристических маршрутов. Прописано и транспортное развитие центра — это преимущественно муниципальное трамвайное и автобусное движение, создание сети велодорожек и точек проката.

К концу 2021 год у Челябинска появилось два основных документа: Генеральный план и Стратегия развития, которая была принята чуть раньше. Это позволит городу в ближайшие десятилетия развиваться не хаотично, а следуя прописанным принципам.

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