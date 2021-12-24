Названы лучшие врачи Челябинской области по реабилитации после ковида. Лечитесь ли вы у них?

Фото: пресс-служба Минздрава Челябинской области

12 врачей из Челябинской области получили премию «Врач с большой буквы». Она ежегодно вручается медработникам, которые оказали самое существенное влияние на улучшение здоровья населения. Их определяет комиссия путем экспертизы их уровня оказания помощи гражданам. В этом году ее вручали врачам первичного звена за реабилитацию пациентов после COVID-19. Всего будут награждены 118 медиков из 13 регионов России.

— В этом году стартовала программа углубленной диспансеризации. Ее цель — помочь людям справиться с последствиями COVID-19, выявить риски и осложнения у переболевших пациентов. Экспертная комиссия оценила, как количественные показатели проведения реабилитации южноуральцев, так и учла достижения каждого врача в этом направлении. И сегодня мы хотим поблагодарить вас за труд, а также отметить лучших по результатам конкурса, — рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Церемония вручения прошла на коллегии Министерства здравоохранения. На ней присутствовали главы медицинских организаций, министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов и директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Агата Ткачева.

Всего будут награждены 118 медиков из 13 регионов России Фото: пресс-служба Минздрава Челябинской области

Были награждены:

1. Корж Анна Анатольевна, заведующий отделением, врач-терапевт отделения медицинской профилактики ГАУЗ «ГКП №8 г. Челябинск»,

2. Винниченко Людмила Анатольевна, заведующий отделением медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста, паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому, поликлиники № 1 — врач-терапевт ГАУЗ ОТКЗ «ГКБ № 1 г. Челябинск»,

3. Рихтер Юлия Андреевна, фельдшер отделения медицинской профилактики ГБУЗ «ГБ №1 г. Копейск»,

4. Витомсков Николай Юрьевич, заведующий отделением медицинской профилактики, врач-терапевт ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым»,

5. Помаз Юлия Юрьевна, заведующий отделением — врач — терапевт — участковый, 1-е терапевтическое отделение поликлиники №1 ГАУЗ «Городская больница № 2 г. Магнитогорск»,

6. Родионова Сабина Бахчановна, заведующий отделением — врач-терапевт отделения медицинской профилактики ГАУЗ ОЗП «ГКБ №8 г. Челябинск»,

7. Демидов Никита Павлович, фельдшер взрослой поликлиники ФГБУЗ «МСЧ №162 ФМБА России г. Усть-Катав»,

8. Пустоварова Марина Михайловна, заведующий — врач-терапевт в Центре медицинской профилактики ГБУЗ «ГКП №5 г. Челябинск»,

9. Мучкина Дарья Александровна, врач-терапевт отделения профилактики ГБУЗ «ОКБ № 2 г. Челябинск»,

10. Гафарова Анастасия Андреевна, заведующий отделением профилактики — врач- терапевт ГАУЗ «ГКБ № 11 г. Челябинск»,

11. Сусумбаева Жанат Бахчановна, участковый врач ГАУЗ «ГБ № 3 г. Магнитогорск»,

12. Побережная Лидия Николаевна, заведующий отделением — врач-терапевт ГАУЗ «ОКБ № 3 г. Челябинск».

Лауреаты премии были определены экспертной комиссией по шести показателям. Среди них количество проведенных процедур углубленной диспансеризации и персональные достижения врача по реабилитации пациентов после COVID-19.

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