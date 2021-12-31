Выдерживают землетрясение и не ржавеют: из чего прокладывают трубопроводы в Париже, Токио и Москве

Такие трубы используются в большинстве столиц мира. Фото: ТД "Уральский стандарт"

Представьте себе трубы, которые почти никогда не ломаются и не протекают. Если считаете, что это невозможно, спешим разубедить: такие трубы используются в большинстве столиц мира, например в Париже, Токио и Москве. И материал, из которого изготовлены эти трубопроводы — не новый. Например, компания «Уральский стандарт» поставляет их в Россию и за рубеж уже 20 лет. Что это за материал? Почему его полюбили японцы и французы? И в каких еще городах России его используют?

Будут исправно работать даже для внуков и правнуков

Торговый дом «Уральский стандарт» поставляет трубы российского и зарубежного производства. Но задача компании — чтобы трубопроводы были сделаны на совесть и исправно работали не только при нас, но и при наших детях и внуках. Поэтому выбирая из существующих вариантов, они остановились на… чугуне.

Молодые специалисты ТД "Уральский стандарт" проводят аудит на липецком заводе. Фото: ТД "Уральский стандарт"

Это кажется странным, ведь еще из школьного курса все помнят, что это очень тяжелый и хрупкий металл. А это значит, что трубопроводы из такого материала крайне ненадежны. Вот только этот чугун — высокопрочный, его состав изменен: вместо графита в форме хлопьев в структуре металла содержится графит шаровидной формы, благодаря чему металл становится прочным и пластичным.

ТД "Уральский стандарт" 20 лет поставляет трубы из ВЧШГ на российские и зарубежные проекты. Фото: ТД "Уральский стандарт"

В 2001 году, в начале своего пути, молодые специалисты ТД «Уральский стандарт» провели технический и кадровый аудит единственного в России и СНГ завода, выпускающего трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ). По итогам аудита была создана всероссийская дилерская сеть, и ТД «Уральский стандарт» на многие годы стал официальным дилером завода. Но в отечественных цехах отливались небольшие изделия — их диаметр варьировался от 100 до 300 мм. И когда потребовались трубы большего диаметра, ТД «Уральский стандарт» заключил договор с китайской государственной корпорацией и начал поставлять трубы диаметром от 400 до 1600 мм.

Не ржавеют и не боятся землетрясений

Одна из главных причин, почему стальные трубы приходится менять каждые 15-30 лет — это коррозия. Сталь, например, подвержена ржавчине, из-за чего начинает протекать. Трубы из высокопрочного чугуна от этого защищены: снаружи их покрывают цинком и лаком, а внутри — цементно-песчаной смесью. Чугунные трубопроводы работают уже давно по всему миру, например, соединяют фонтаны в Версале (Париж, Франция) и Петергофе (Россия) и без нареканий справлялись с подачей воды более 300 лет.

Трубопроводы из ВЧШГ проложили на ЭКСПО-2017 в Казахстане и для Олимпиады-2014 в Сочи. Фото: ТД "Уральский стандарт"

Пластиковые трубы от коррозии не страдают, но у них другая особенность — они более аварийны, в частности, при изменении давления в трубопроводе, подвижках грунта и землетрясениях в них может произойти разрыв, и потребитель останется без воды. Но чугунные трубы — все же металлические, соответственно, более прочные, чем пластиковые. И при этом они — литые, то есть у них нет сварных швов, поэтому даже при резком скачке давления или сдвиге почвы трубопровод не выходит из строя. В одном из городов Японии, где в результате аварии на трассе провалился грунт, все коммуникации оказались разорваны, и только трубопроводы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) остались целыми.

ТД "Уральский стандарт" поставлял трубы из ВЧШГ Ду 600-1600 мм на очистные сооружения для Олимпиады-2014 в Сочи. Фото: ТД "Уральский стандарт"

Кроме того, через этот металл — из-за его структуры — не проникают вредные вещества. Так что даже если рядом с трубопроводом прольют химикаты, на воде в трубе это никак не отразится, и она останется пригодной для питья.

Трубопроводы для Олимпийских игр в Сочи и ЭКСПО-2017 в Казахстане

Трубы из высокопрочного чугуна, которые поставляет ТД «Уральский стандарт», входят в основу систем водоснабжения и водоотведения большинства городов России, в том числе Москвы, олимпийских объектов в Сочи, а также крупных городов Казахстана.

Инфографика: Сергей Зверев

Хотим отметить, что укладка трубопровода в Гуково стала уникальной для России и СНГ. Чаще всего, чтобы проложить трубы, в земле раскапывают траншеи. Но в Гуково такой подход мог бы парализовать жизнь населения частного сектора.

Прокладка городского водовода из ВЧШГ Ду 600 мм методом горизонтально направленного бурения в г. Гуково Ростовской области. Фото: ТД "Уральский стандарт"

Генеральный директор ТД «Уральского стандарта» Илья Фатеев объясняет:

— На дороге между домами должна была быть канава глубиной 3 м и шириной 2 метра. Представьте: людям не пройти, машинам не проехать. Поэтому решили укладывать водовод диаметром 600 мм закрытым способом — методом горизонтально направленного бурения. То есть специальная машина бурила землю горизонтальными участками по 100-150 метров. В полученных «тоннелях» затем протягивали трубу. Такой способ обычно используют на небольших участках: например, под рекой или железной дорогой. Но создать таким способом двухкилометровый трубопровод в России еще никому не приходилось.

ТД «Уральский стандарт» расширяет географию и ассортимент продукции из высокопрочного чугуна

Прошло 20 лет, но работа «Уральского стандарта» только набирает обороты. География поставщиков уже не ограничивается Россией и Китаем: недавно компания заключила договор с новым поставщиком — заводом из Ирана.

Трубопроводы из высокопрочного чугуна не ржавеют и выдерживают сильное давление, как при землетрясениях. Фото: ТД "Уральский стандарт"

Генеральный директор ТД «Уральского стандарта» Илья Фатеев продолжает:

— Трубы, изготовленные в Иране, которые поставляет «Уральский стандарт», не уступают по качеству аналогичным трубам отечественного производителя, но выгодно отличаются своей технологичностью и, что особенно привлекает заказчиков, конкурентной ценой. Трубы изготавливаются на новом оборудовании, также по новой технологии отливаются фасонные части — соединительные элементы в самом широком ассортименте.

СПРАВКА

За 20 лет работы «Уральский стандарт» и руководитель — генеральный директор Илья Фатеев — получили важные награды. Среди них почетный орден «Экологический щит России», а также медали «За заслуги в развитии Московского водоканала» и «100 лет энергетической стратегии России».