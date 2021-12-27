Зима как на курорте: январь в Челябинске ожидается аномально теплым

Крещенские морозы отменяются Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

2022-й год в Челябинске начнется как на курорте. Традиционные крещенские морозы и лютые снегопады обойдут наш город стороной. Какие прогнозы дают синоптики разных сервисов на будущий месяц — изучаем вместе.

По данным «Гисметео», температура в Челябинске будет держаться на уровне -12 градусов. Ну это ли морозы для уральской зимы? Самый холодный день ожидается 25 января, когда столбики термометров опустятся аж до -17. Как вы понимаете, это сарказм.

Скриншот: gismeteo.ru

Почти весь месяц будет падать снег, но это не означает, что Челябинск потонет в сугробах. Норму выпадения осадки не превысят.

Синоптики Яндекс.Погоды дают прогноз на месяц, сравнивая его с предыдущим годом. Интересно, что январь 2021 действительно был холоднее. Взять, например, Сочельник — 6 января. В этом году будет -12 днем и столько же ночью, а год назад в Челябинске было люто холодно: -18 и -22 соответственно.

Скриншот: yandex.ru

В 2021 году температура понижалась до -29 градусов. Но аномально было не это: ближе к концу января теплело до плюс трех! В этом же году максимальная температура будет -11.

Но это по мнению Яндекса. А вот по долгосрочным прогнозам World Weather, уже в Рождество можно ждать минус один. Лишь бы ледовый городок не пришлось закрывать. Метеорологи считают, что январь будет солнечным, по сравнению с декабрем. Если в конце года солнце почти не появлялось, то в январе жители будут видеть его через день.

Скриншот: world-weather.ru

А еще, по данным этого сервиса, снегопад будет только один раз — 20 декабря. В остальные дни обойдется без осадков.

Верить этим прогнозам или нет — решать вам. Какой из них будем самым точным, узнаем в конце января.

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