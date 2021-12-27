В Minecraft построили точную копию центра Челябинска в масштабе 1:1

Виртуальный Челябинск планируют расширять и дальше. Фото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth] / vk.com

Энтузиасты из команды TeamCIS воссоздали в видеоигре Minecraft точную копию центра Челябинска в масштабе 1:1. В настоящий момент готова площадь Революции, Кировка, Драмтеатр, Публичная библиотека и ЮУрГУ. Видеопрезентация с кадрами столицы Южного Урала появилась на YouTube-канале проекта.

Фото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth] / vk.com

Фото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth] / vk.com

Фото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth] / vk.com

Фото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth] / vk.com

Фото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth] / vk.com

В дальнейшем виртуальную копию Челябинска планируют расширять и дальше, дополнив его другими известными достопримечательностями. Желающие помочь проекту добровольцы могут зайти на специальный сервер и присоединиться к строительству. Инструкция есть на официальном сайте TeamCIS.

Энтузиасты также разрабатывают и другие города России. Всего в списке таких более 50, среди которых есть крупные города как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь, Екатеринбург и т.д.

Строительство реальных городов в Minecraft в масштабе 1:1 началось в марте 2020 года в рамках флешмоба BuildTheEarth. Изначально в этом проекте участвовали шесть тысяч человек, но теперь их стало более 100 тысяч.

Minecraft – это видеоигра в жанре песочницы, которую создал в 2009 году шведский программист Маркус Перссон. По сюжету, игрок должен выживать в мире, где все состоит из кубов. При этом он может полностью взаимодействовать с окружающей средой, а также строить и создавать различные объекты. За все время своего существования игра завоевала десятки наград и миллионы поклонников по всей планете.

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