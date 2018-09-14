В Челябинске экс-чиновника выпустили из СИЗО

14 Сент. 16:12 2018-09-14T16:13:48+03:00

Антон Бахаев (крайний слева) отвечал за подготовку области к саммитам ШОС и БРИКС. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В пятницу, 14 сентября Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения бывшему замминистра экономического развития Челябинской области. Два месяца Антон Бахаев проведет не в СИЗО, а под домашним арестом.

Следователь и прокурор настаивали на продлении содержания в СИЗО, объясняя это невозможностью закончить предварительное следствие до истечения срока содержания Бахаева под стражей. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Центрального суда Челябинска, Бахаев и его адвокаты возражали. Они просили изменить меру пресечения на другую, не связанную с изоляцией от общества

Загранпаспорт и служебный загранпаспорт Бахаева изъяты следователем еще в июле, во время обыска. Бахаев явился с повинной, дал подробные признательные показания на допросе и желает заключить досудебное соглашение.

Потому суд решил изменить меру пресечения на домашний арест до 19 ноября.

Напомним, Бахаева арестовали 19 июля. Он уволен губернатором с занимаемой должности заместителя министра экономического развития в связи с утратой доверия. Следователи полагают, что бывший чиновник может быть причастен к хищению из бюджета региона 3,8 млн руб, которые предназначались на на проведение российско-казахстанского форума осенью прошлого года.

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