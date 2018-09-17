2018-09-17T09:57:44+03:00
Происшествия

В Челябинской области участковый покончил с собой из-за проблем с начальством

В полиции считают, что несчастный случай произошел из-за неосторожного обращения с оружием
Валентина ВАГАНОВА
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У погибшего остались жена и двое детей.У погибшего остались жена и двое детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Троицке на рабочем месте нашли мертвым участкового полиции. Он покончил с собой. Известно, что ему было 27 лет, весной он перевелся из патрульной службы в участковые. Новость о его гибели выложили в группу во ВКонтакте «Омбудсмен полиции». По версии автора поста — это был суицид из-за проблем на работе.

— ЧП произошло 16 сентября в 9-10 часов утра. В мае парень перевелся из ППС в УУП и началось. Постоянно подвергался придиркам со стороны руководства, звучали фразы «ты не на своем месте». Сегодня утром пришел в отдел, вооружился, съездил на два выезда, вошел в кабинет и…, — написано в посте.

Информацию о смерти участкового подтвердили в областном полицейском главке. Но версию с суицидом — нет, полицейские предполагают, участковый чистил оружие и случайно выстрелил в себя.

— В настоящий момент проводится служебная проверка. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с оружием, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

У погибшего остались жена и двое детей.

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