Журналисту из Челябинска пригрозили расправой за публикации о важной персоне

18 Сент. 08:27 2018-09-18T08:27:45+03:00

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Журналист Дмитрий Моргулес, до недавнего времени занимавший должность редактора еженедельника «Челябинский обзор», подал заявления об угрозах в полицию, Следственный комитет и ФСБ. По словам нашего коллеги, ему угрожают расправой за публикации о важной персоне.

— Впервые в моей профессиональной карьере мне угрожали физической расправой, — написал Дмитрий на своей странице в социальных сетях. — Вчера вечером позвонили с незнакомого номера. Мужчина с сильным кавказским акцентом спросил, знаю ли я достаточно важную в Челябинской области персону. После этого мне сообщили, что я не должен ничего публиковать об этом человеке. В противном случае мой собеседник, представившийся Рамзаном, пообещал, что лично приедет из Чечни, найдет меня и остаток дней я проведу в инвалидной коляске.

Журналист оценил этот звонок как реальную угрозу и обратился в правоохранительные органы. Свою проверку тревожной информации ведет Союз журналистов Челябинской области.

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