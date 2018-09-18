Суровый урожай: в Кургане грибы растут сквозь асфальт

18 Сент. 09:26 2018-09-18T09:26:57+03:00

Какой город, такие и грибы. Фото: группа во ВКонтакте «О, Курган».

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Проросшие сквозь дорожное покрытие грибы удивили соцсети. Они выросли в трещине асфальта, но кажется, будто сами проломили его. Этакие грибы-Халки.

— Какой город, такие и грибы, — считает автор фото Евгений Поздняков. Евгений опубликовал свой необычный снимок в группе во ВКонтакте «О, Курган».

Одних курганцев удивила суровость этих грибов, а вот другие не увидели в них ничего необычного.

— Через наш асфальт все что угодно вырастет. А потом приедут дорожники, засыпят камушками с гудрончиком, чтоб ГОСТ соблюсти, — пишет местный житель Артур.

Кто-то посчитал, что эти грибы все перепутали, они должны были вырасти в суровом Челябинске.

— Так это же челябинские! Откуда они у нас? — написал курганец Вадим.

Кстати, этот год вышел урожайным на грибы. Жители то и дело хвалятся в соцсетях полными ведрами опят, маслят и груздей. Для челябинцев «Комсомолка» сделала грибную карту. Все самые грибные места Челябинска ищите в нашем материале.

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