2018-09-19T07:15:36+03:00
Общество

В Магнитогорске четырехэтажку расписали под гжель

Граффити-художники преобразили здание в Челябинской области
Валентина ВАГАНОВА
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Как вам? Фото: Михаил Котлованов.Как вам? Фото: Михаил Котлованов.
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Белоснежный фасад с удивительными синими узорами красуется в промзоне, на здании строительной компании «Прокатмонтаж» по улице Кирова, 104-Б. Фотографии расписного здания попали в местные группы в соцсетях и поразили жителей.

Гжель на стенах — работа граффити-художников Михаила Котлованова и Дмитрия Платонова. За четыре дня они превратили скучную, офисную четырехэтажку в местный арт-объект.

На работу ушло четыре дня. Фото: Михаил Котлованов.

На работу ушло четыре дня. Фото: Михаил Котлованов.

— Мы с этим зданием уже работали, рисовали внутри территории. Кроме работников, рисунки никто не видит. А вот гжель могут посмотреть все желающие, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Михаил Котлованов.

Так расписано другое здание на территории компании. Фото: Михаил Котлованов.

Так расписано другое здание на территории компании. Фото: Михаил Котлованов.

На территории фасады еще удивительнее — сказочный замок, красивейший горный пейзаж. И это каждый день видят сотрудники компании. В соцсетях магнитогорцы пишут, что даже немного завидуют им, тоже хотелось бы по утрам видеть такие яркие картины, а не унылые серые стены своих организаций.

Магнитогорцы даже немного завидуют сотрудникам, которые каждый день видят эту красоту. Фото: Михаил Котлованов.

Магнитогорцы даже немного завидуют сотрудникам, которые каждый день видят эту красоту. Фото: Михаил Котлованов.

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