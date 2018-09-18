В Магнитогорске четырехэтажку расписали под гжель
Белоснежный фасад с удивительными синими узорами красуется в промзоне, на здании строительной компании «Прокатмонтаж» по улице Кирова, 104-Б. Фотографии расписного здания попали в местные группы в соцсетях и поразили жителей.
Гжель на стенах — работа граффити-художников Михаила Котлованова и Дмитрия Платонова. За четыре дня они превратили скучную, офисную четырехэтажку в местный арт-объект.
На работу ушло четыре дня. Фото: Михаил Котлованов.
— Мы с этим зданием уже работали, рисовали внутри территории. Кроме работников, рисунки никто не видит. А вот гжель могут посмотреть все желающие, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Михаил Котлованов.
Так расписано другое здание на территории компании. Фото: Михаил Котлованов.
На территории фасады еще удивительнее — сказочный замок, красивейший горный пейзаж. И это каждый день видят сотрудники компании. В соцсетях магнитогорцы пишут, что даже немного завидуют им, тоже хотелось бы по утрам видеть такие яркие картины, а не унылые серые стены своих организаций.
Магнитогорцы даже немного завидуют сотрудникам, которые каждый день видят эту красоту. Фото: Михаил Котлованов.
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