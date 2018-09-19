2018-09-19T06:58:10+03:00
Общество

Гостей Челябинска встречают в аэропорту девушки из шоу «18+»

Урбаниста возмутила «реклама стриптиза» на выдаче багажа
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: vk.com/chelurbanФото: vk.com/chelurban
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Представьте: гость Челябинска прилетает в аэропорт, идет за своим чемоданом, и тут его встречают ярко раскрашенные девушки с откровенными декольте. Они смотрят с большого баннера, что висит прямо над багажной каруселью. И пока человек будет ждать свой чемодан, он будет смотреть на эту рекламу. Возможно, кому-то это и понравится. Но челябинский урбанист, глядя на все это, подумал об имидже города.

— Этот баннер висит уже несколько лет. Получается, первое, что видит гость города, прилетевший самолетом, — реклама стриптиза. «Нам надо улучшать имидж города!» — говорят вам в газетах. Ха-ха-ха! Че, пацаны, имидж? — написал Лев Владов в своей группе в «ВКонтакте».

Говорят, подобную рекламу можно встретить в аэропортах многих городов России и зарубежья. Видимо, она рассчитана на мужчин, летающих в командировки. Но вот бы нам брать хорошие примеры, а не наоборот.

— Тоже заметила. Взгляд резануло. Не запрещено, но считаю, что наш город заслуживает иной «визитной карточки», — прокомментировала челябинка Любовь Сагаконь.

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