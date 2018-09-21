Жительница Челябинска разбилась, выпав из окна 16 этажа
ЧП произошло днем, 19 сентября, на перекрестке улицы Пионерской и Комсомольского проспекта. Жители видели, как несчастная сорвалась с окна и полетела вниз.
— Тело лежало возле «многоэтажки», на площадке одного из магазинов. Быстро приехала реанимация, полиция. Место оцепили, — рассказал очевидец Павел.
Приехала полиция и оцепила территорию. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск».
Соседи говорят, что погибшей было 46 лет.
— Живу рядом. Знаю, что она упала в алкогольном опьянении. Депрессивная была, — написала в соцсетях челябинка Виктория.
По словам жителей, это не первое падение из окна в этом доме.
— Когда только построили эту шестнадцатиэтажку в 80-х, при мне женщина упала с 15 этажа, вешала белье, — говорит Константин.
Сейчас в происшествии разбираются следователи.
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