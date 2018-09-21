2018-09-21T12:47:41+03:00
Происшествия

Беглеца из курганской колонии задержали спустя полтора месяца в Самаре

За информацию о нем была объявлена награда
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Фото предоставлено УФСИН по Курганской областиФото предоставлено УФСИН по Курганской области
Изменить размер текста:

В ориентировке на Владислава Пьянкова значилось, что он владеет единоборствами и может ограбить. Он сидел в ИК №6 Курганской области. У него был режим поселения, при котором можно носить обычную одежду и выходить за пределы зоны, поэтому сбежать особо труда не составляло. Наконец стало известно о задержании Пьянкова.

Ушел он 2 августа. Сначала околачивался в местных поселках и прибирал к рукам чужое. Была даже информация, что он ограбил таксиста. За информацию о нем объявили награду. Наконец оперативникам удалось отследить его.

— На товарном поезде он добрался в Самару. Скитался по подъездам и заброшенным домам. Задержан в ломбарде, куда хотел сдать краденный электроинструмент, — сообщил источник в УФСИН по Курганской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью