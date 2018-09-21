Беглеца из курганской колонии задержали спустя полтора месяца в Самаре

21 Сент. 12:45 2018-09-21T12:47:41+03:00

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В ориентировке на Владислава Пьянкова значилось, что он владеет единоборствами и может ограбить. Он сидел в ИК №6 Курганской области. У него был режим поселения, при котором можно носить обычную одежду и выходить за пределы зоны, поэтому сбежать особо труда не составляло. Наконец стало известно о задержании Пьянкова.

Ушел он 2 августа. Сначала околачивался в местных поселках и прибирал к рукам чужое. Была даже информация, что он ограбил таксиста. За информацию о нем объявили награду. Наконец оперативникам удалось отследить его.

— На товарном поезде он добрался в Самару. Скитался по подъездам и заброшенным домам. Задержан в ломбарде, куда хотел сдать краденный электроинструмент, — сообщил источник в УФСИН по Курганской области.

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