Звезде «Дома-2» Ольге Бузовой не удалось набить до отказа ледовую арену «Трактор» в Челябинске
Ольга Бузова, выступавшая в эту пятницу на ледовой арене трактор, которая может вместить семь тысяч поклонников, не смогла собрать полный зал, рассказывают в соцсетях очевидцы.
Но это, видимо, никого не огорчило. Все, кто хотел прикоснуться к творчеству теледивы и лицезреть ее лично, выступлением Ольги остались довольны. И сама Ольга, скорее всего, получила от города массу приятных эмоций, ведь поклонники принесли ей годовой запас вкусных и милых подарков: цветы, игрушки, сладости, фрукты.
Билеты на концерт Бузовой стоили от тысячи до трех тысяч рублей. Концерт начался с часовым опозданием, однако зритель остался доволен.
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