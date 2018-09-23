«Кричал и пинал в живот»: В Челябинске отец второклассника наказал обидчика своего сына

23 Сент. 08:23 2018-09-23T08:33:42+03:00

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В полицию Металлургического района обратилась мама пятиклассника школы N42 с заявлением. Она утверждает, что ее сына избил отец ученика этой же школы.

— Сообщение мы зарегистрировали. Идет проверка, после будет принято процессуальное решение, — комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Что же случилось?

По словам учеников, дело было еще в четверг, 20 сентября. На перемене второклассник подвел своего отца к пятикласснику и указал на него пальцем.

— Вот он!

Дети пересказывают историю, как мужчина накинулся на мальчишку, схватил за плечи и стал пинать в живот. При этом громко ругался. Мальчик вырвался и побежал на улицу. Там у входа его задержала жена нападавшего. Избиения продолжились. На шум подоспели учителя и остановили экзекуцию.

Говорят, что избитый школьник сейчас лежит в больнице. Если его травмы окажутся серьезными, то нападавший кроме морального ущерба, может получить и срок.

СОВЕТ «КП»

Как бы не обидели вашего ребенка, не спешите с гневом бежать к обидчику. Сразу же звоните директору школы, классному руководителю, требуйте немедленной встречи. Если вам отказывают, идите в полицию, в прокуратуру. Но не устраивайте самосуд. От этого будет хуже в сто крат.

ОТ РЕДАКЦИИ

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