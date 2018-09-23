В Челябинске начали поджигать мусор в жилых дворах

23 Сент. 11:34 2018-09-23T12:04:15+03:00

Теперь по городу воняет не только отходами, но и гарью

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В Челябинске уже потихоньку вывозят мусор. Так читатель нашего сайта Ольга Дьяконова выставила в нашей группе ВКонтакте фото чистых контейнеров по адресу пр. Победы, 328. Чиновники обещали, что к концу недели эту проблему решат, но пока в соцсетях пользователи выкладывают большое количество фотографий баков, которых почти не видно под грязными мешками.

Группа «На дорогах Челябинска» опубликовала фото пожара за мусорным ограждением:

— На ул. Обухова 6, горела мусорка. Говорят, подожгли меленькие дети, — пишет комментатор.

Этот дом находится в Металлургическом районе, неподалеку от него — бывший кинотеатр «Орленок». Другой житель ЧМЗ тоже сообщил о попытки поджога:

— В ночь на 22 сентября у нас во дворе кто-то пытался поджечь мусор. А рядом стоит трансформаторная будка. Надо писать в администрацию президента. Иначе скоро взлетим на воздух. Ведь большинство мусорных контейнеров установлены в Челябинске возле таких будок.

Между тем, группы в Телеграмм сообщают, что во всем виновата верхушка прежней власти. До последнего времени компании этих людей занимались вывозом мусора, а теперь отказались - потому что невыгодно гонять машины на новый полигон в Полетаево.

Нынешние власти пригнали мусоровозы в помощь из других городов и объявили прием на работу водителей мусоровозов. Прокуратура разбирается в коллапсе.

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