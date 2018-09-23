В Челябинске начали поджигать мусор в жилых дворах
В Челябинске уже потихоньку вывозят мусор. Так читатель нашего сайта Ольга Дьяконова выставила в нашей группе ВКонтакте фото чистых контейнеров по адресу пр. Победы, 328. Чиновники обещали, что к концу недели эту проблему решат, но пока в соцсетях пользователи выкладывают большое количество фотографий баков, которых почти не видно под грязными мешками.
Группа «На дорогах Челябинска» опубликовала фото пожара за мусорным ограждением:
— На ул. Обухова 6, горела мусорка. Говорят, подожгли меленькие дети, — пишет комментатор.
Этот дом находится в Металлургическом районе, неподалеку от него — бывший кинотеатр «Орленок». Другой житель ЧМЗ тоже сообщил о попытки поджога:
— В ночь на 22 сентября у нас во дворе кто-то пытался поджечь мусор. А рядом стоит трансформаторная будка. Надо писать в администрацию президента. Иначе скоро взлетим на воздух. Ведь большинство мусорных контейнеров установлены в Челябинске возле таких будок.
Между тем, группы в Телеграмм сообщают, что во всем виновата верхушка прежней власти. До последнего времени компании этих людей занимались вывозом мусора, а теперь отказались - потому что невыгодно гонять машины на новый полигон в Полетаево.
Нынешние власти пригнали мусоровозы в помощь из других городов и объявили прием на работу водителей мусоровозов. Прокуратура разбирается в коллапсе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06