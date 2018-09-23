2018-09-23T17:24:23+03:00
Общество

Мусорный коллапс в Челябинске: экстренное совещание прошло в мэрии

О чем говорил глава города
Ольга АНТОНОВА
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А жителям дома №328 по пр. Победы счастья привалило: к ним во двор приехали-таки мусоровозы. Фото: Ольга Дьяконова.А жителям дома №328 по пр. Победы счастья привалило: к ним во двор приехали-таки мусоровозы. Фото: Ольга Дьяконова.
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В челябинских дворах стоит запах прокисшей помойки: отходы из переполненных баков не вывозят уже неделю. Мусор расползается по детским площадкам, пакеты с отходами валяются вдоль заборов детсадов и школ.

В пятницу, 21 сентября, прокуратура Челябинска потребовала от властей Челябинска немедленного решения проблемы.

В воскресенье, 23 сентября, глава города Евгений Тефтелев собрал экстренное совещание. Ситуация в Челябинске признана предчрезвычайной. Тефтелев выделил районам дополнительные средства из резервного фонда на уборку контейнерных площадок.

В Челябинск приехали мусоровозы из многих городов области, Кургана, Екатеринбурга. Ведутся переговоры с Саратовом и другими городами. У них просят помощи.

Самыми проблемными остаются контейнеры, которые обслуживала частная организация ООО «ГорЭкоЦентр Плюс». Они отказались возить мусор на новый полигон в Полетаево из-за низкого, по их мнению, тарифа. Все остальные перевозчики вывозят мусор по старому тарифу.

КСТАТИ

Региональный оператор ООО «Центр коммунального сервиса» приглашают водителей мусоровозов.

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