Мусорный коллапс в Челябинске: экстренное совещание прошло в мэрии
В челябинских дворах стоит запах прокисшей помойки: отходы из переполненных баков не вывозят уже неделю. Мусор расползается по детским площадкам, пакеты с отходами валяются вдоль заборов детсадов и школ.
В пятницу, 21 сентября, прокуратура Челябинска потребовала от властей Челябинска немедленного решения проблемы.
В воскресенье, 23 сентября, глава города Евгений Тефтелев собрал экстренное совещание. Ситуация в Челябинске признана предчрезвычайной. Тефтелев выделил районам дополнительные средства из резервного фонда на уборку контейнерных площадок.
В Челябинск приехали мусоровозы из многих городов области, Кургана, Екатеринбурга. Ведутся переговоры с Саратовом и другими городами. У них просят помощи.
Самыми проблемными остаются контейнеры, которые обслуживала частная организация ООО «ГорЭкоЦентр Плюс». Они отказались возить мусор на новый полигон в Полетаево из-за низкого, по их мнению, тарифа. Все остальные перевозчики вывозят мусор по старому тарифу.
КСТАТИ
Региональный оператор ООО «Центр коммунального сервиса» приглашают водителей мусоровозов.
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