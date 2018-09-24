Вандалы залили Вечный огонь в Челябинской области

24 Сент. 06:28 2018-09-24T06:33:54+03:00

В Коркино Вечный огонь потушили уже не в первый раз. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Коркино неизвестные потушили водой Вечный огонь на Комсомольской площади. Инцидент произошел в воскресенье, 23 сентября, около 23 часов. Очевидцы тут же вызвали полицию и газовщиков.

— Через двадцать минут огонь в мемориале снова загорелся. Сейчас вандалов ищет полиция, — пишет местное издание «Горняцкая правда».

Остаться незамеченными варварам не удалось. Их глумление над неугасимым пламенем запечатлела камера видеонаблюдения.

Подобные случаи в Коркино происходят уже регулярно. Два года назад парни из любопытства накрыли пламя Вечного огня пластиковой бутылкой. Тогда одного из них задержала полиция. А в январе этого года двое подростков забросали горелку на мемориале снегом.

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