Мусорный коллапс в Челябинске: директор МУП «ГорЭкоЦентр» отправлен в отставку

24 Сент. 13:07 2018-09-24T14:57:20+03:00

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В чехарде с вывозом отходов в Челябинске на полигон в Полетаево власти города обвиняют одного из оператором обращения с отходами — частное предприятие «ГорЭкоцентр плюс». Перевозчик взбунтовался и перестал вывозить отходы из-за невыгодных для него тарифов: Челябинская городская свалка закрылась, путь до нового полигона в Полетаево более долгий. Название перевозчика, что интересно, фактически один в один совпадает с МУП «ГорЭкоЦентр».

Сейчас власти экстренно решают непростую задачу разбора завалов мусора на контейнерных площадках. Глава города Евгений Тефтелев объявил, что для этого понадобится 10 дней. В городе введен режим повышенной опасности.

В понедельник, 24 сентября, Тефтелев уволил директора МУП «ГорЭкоЦентр» Игоря Галичина. Вместо него предприятием будет руководить сотрудник Управления экологии администрации Челябинска Дмитрий Никишин. Никишин — опытный чиновник, в Управлении экологии проработал 17 лет.

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