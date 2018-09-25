На каждый мусоровоз в Челябинске заведут бортовой журнал

25 Сент. 15:37 2018-09-25T15:38:25+03:00

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Иногородние мусоровозы рискуют заблудиться в незнакомом Челябинске. Для того, чтобы машины ходили «из точки А в точку Б» и доезжали до полигона в Полетаево, министерство экологии региона установит догляд за каждой машиной. На каждый мусоровоз заводится маршрутный журнал.

Напомним, по просьбе губернатора в Челябинск идут мусоровозы из других городов региона и даже соседних областей - Свердловской и Курганской.

Решение о новой функции министерства приняли депутаты Законодательного Собрания во вторник, 25 сентября. Нет такого федерального законодательства, которое бы устанавливало ответственного за маршрутные журналы. Потому диспетчерскую миссию на себя берет минэкологии.

А горожане начали делиться в соцсетях фото долгожданных мусоровозов в своих дворах. На очистку контейнерной площадки от гор мусора уходит, в среднем, тридцать — сорок минут. Вычищают свалки несколько человек: одному водителю машины просто не справиться.

"Как мало нужно для счастья: всего лишь чистые мусорные баки!", - иронизируют жители "Академа". Фото: Юлия Кольцова.

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