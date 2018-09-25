В мусорной войне в Челябинске случился перелом

25 Сент. 16:49 2018-09-25T16:49:57+03:00

Чистые мусорные баки в "Парковом": когда бы челябинцы еще так радовались элементарной коммунальной услуге. Фото: Тоня Ишбулатова.

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«Запомним сегодняшний день. 25 сентября произошел окончательный перелом в многодневной «мусорной войне», — пишет автор телеграм-канала Е-область.

Власти пригнали в Челябинск техники даже больше, чем было в «мирное время». Сейчас контейнерные площадки вычищают бригады более чем 90 мусоровозов. До мусорного коллапса в городе работало тоже 90 машин, однако сравнение некорректно: емкость нынешних спецмашин больше, чем у прежних

Контейнерные площадки вычищаются в несколько смен. Баки для твердых коммунальных отходов кое-где заменили на современные вместительные. Результаты напряженной работы уже становятся заметны.

«А вообще, хорошо бы, чтобы таких «войн» больше не было. В таких войнах победителей не бывает», — резюмирует автор записи.

Кстати, одним из последствий «мусорной войны» может стать возбуждение уголовных дел против руководства компаний-перевозчиков ТКО, саботировавших свои обязанности. На санкциях настаивает прокуратура Челябинска.

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