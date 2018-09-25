2018-09-25T16:49:57+03:00
Общество

В мусорной войне в Челябинске случился перелом

Отходы с контейнерных площадок вывозятся с опережением графика
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Чистые мусорные баки в "Парковом": когда бы челябинцы еще так радовались элементарной коммунальной услуге. Фото: Тоня Ишбулатова.Чистые мусорные баки в "Парковом": когда бы челябинцы еще так радовались элементарной коммунальной услуге. Фото: Тоня Ишбулатова.
Изменить размер текста:

«Запомним сегодняшний день. 25 сентября произошел окончательный перелом в многодневной «мусорной войне», — пишет автор телеграм-канала Е-область.

Власти пригнали в Челябинск техники даже больше, чем было в «мирное время». Сейчас контейнерные площадки вычищают бригады более чем 90 мусоровозов. До мусорного коллапса в городе работало тоже 90 машин, однако сравнение некорректно: емкость нынешних спецмашин больше, чем у прежних

Контейнерные площадки вычищаются в несколько смен. Баки для твердых коммунальных отходов кое-где заменили на современные вместительные. Результаты напряженной работы уже становятся заметны.

«А вообще, хорошо бы, чтобы таких «войн» больше не было. В таких войнах победителей не бывает», — резюмирует автор записи.

Кстати, одним из последствий «мусорной войны» может стать возбуждение уголовных дел против руководства компаний-перевозчиков ТКО, саботировавших свои обязанности. На санкциях настаивает прокуратура Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью