2018-09-28T11:06:26+03:00
Общество

Число пользователей личного кабинета Tele2 за полгода выросло на треть

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги работы приложения «Мой Tele2», которое позволяет клиентам управлять услугами и контролировать расходы со своего смартфона
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Лидером по количеству пользователей приложения «Мой Tele2» ожидаемо стал столичный регион. Высокие позиции в рейтинге активных пользователей «Мой Tele2» у регионов Урала — Челябинской и Свердловской областей.

Тарифы-конструкторы настраивают под себя более 37% абонентов. Именно столько клиентов корректируют через приложение число минут и гигабайтов на своих тарифах, а также активируют дополнительные услуги. Чаще всего абоненты изменяют объем интернет-трафика. Вторая по популярности услуга — и это любопытный тренд — безлимитный доступ к dating-сервисам «Мои знакомства». Еще одна востребованная опция — безлимит на видеохостинг YouTube.

Более 12% абонентов открывают «Мой Tele2», чтобы обменять минуты на гигабайты. За первое полугодие 2018 года число пользователей приложения в Челябинской области, воспользовавшихся услугой, увеличилось на 26%, а количество обменянных ГБ на 23%.

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