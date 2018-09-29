«Трактор» в Челябинске с минимальным счетом выиграл у «Северстали»

29 Сент. 17:39 2018-09-29T17:39:56+03:00

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В первом периоде команды обменялись голами. Первыми на восьмой минуте забросили хозяева. Шайба на счету канадского легионера «Трактора» Пола Шухуры. Гости спустя четыре минуты распечатали ворота Александра Судницина. Оба гола команды забросили, играя в большинстве. Счет 1:1 продержался до второй половины третьего периода. «Трактор» снова забрасывает в большинстве. Гол на свой счет записывает вновь легионер «Трактора», имеющий двойное гражданство США и Беларуси, Нил Бейлен.

Челябинцы после двух домашних поражений наконец-то выигрывают — 2:1, и с девятью очками поднимаются на 10 строчку в турнирной таблице чемпионата КХЛ сезона 2018-2019.

— Игра была равная, многое решили «мелочи», и мы сумели дожать соперника, — прокомментировал итог матча главный тренер «Трактора» Герман Титов.

Впереди у «Трактора» заключительный матч домашней серии. 1-го октября черно-белые сыграют с московским «Динамо» (19.00).

Кстати, в этот день в арене «Трактор» отметят Всемирный день пожилого человека. Акции, скидки, призы и подарки. Подробнее об этом читайте здесь.

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