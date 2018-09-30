30 сентября в Челябинске: солнце, ветер и дождик

СЕГОДНЯ 09:36 2018-09-30T09:36:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, в воскресенье 30 сентября днем в Челябинске по прогнозам местных синоптиков будет облачно с прояснением, местами дождь.

Ожидается +14,+16 градусов. Ветер будет юго-западным от 4 до 9 метров в секунду. Но днем могут быть отдельные порывы до 15 метров. Так что идите гулять, прихватив с собой шапочки. Или надевайте куртки с капюшоном.

В понедельник, 1 октябрь ночью ждут кратковременные дожди, 0,+2. Днем всего лишь +9,+11, но без осадков. Ветер северо-западный: 5-10 метров в секунду.

КСТАТИ

Погода в памятные даты

Челябинские метеорологи выживают, как могут. Вы можете поддержать их, заказав у них необычную услугу. Поздравьте своих близких необычным подарком на день рождения, свадьбу, выпускной, корпоративный праздник и т.д. Закажите сертификат о состоянии погоды в этот день.

На нем будет указана информация о погоде в нужный вам день на территории Челябинской области по справочным данным Челябинского ЦГМС. Стоит эта услуга 500 руб. Подробнее >>