2018-09-30T09:36:26+03:00
Общество

30 сентября в Челябинске: солнце, ветер и дождик

А каким будет понедельник, 1 октября, рассказали гидрометеорологи
Андрей СОКОЛОВ
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Еще немного и придут холода.Еще немного и придут холода.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, в воскресенье 30 сентября днем в Челябинске по прогнозам местных синоптиков будет облачно с прояснением, местами дождь.

Ожидается +14,+16 градусов. Ветер будет юго-западным от 4 до 9 метров в секунду. Но днем могут быть отдельные порывы до 15 метров. Так что идите гулять, прихватив с собой шапочки. Или надевайте куртки с капюшоном.

В понедельник, 1 октябрь ночью ждут кратковременные дожди, 0,+2. Днем всего лишь +9,+11, но без осадков. Ветер северо-западный: 5-10 метров в секунду.

КСТАТИ

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