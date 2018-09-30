2018-09-30T11:33:59+03:00
Общество

Грязевый вулкан в Челябинской области продолжает извержение

Житель Катав-Ивановска снял пугающий фильм о всепоглощающем черном потоке
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
Кадр с видео.Кадр с видео.
Изменить размер текста:

Под Катав-Ивановском продолжается извержение грязевого вулкана. Грязная «лава» растеклась на 650 м. Отчего? Почему?

Ученые объясняют, что вода растворила породу под землей и там образовались пустоты. Недавнее землетрясение дало импульс движению потока. Вода начала выходить наружу, а в полость стало засасывать почву, камни и деревья.

В МЧС успокоили:

— Никакой угрозы для людей нет.

Однако лучше в тех местах не гулять!

На днях два друга Артем Ергунов и Нурлан Иманов отправились в лес по грибы. Нурлан занимается видеосъемкой. С собой в лес он взял квадрокоптер. Во время прогулки запустил его в небо и обмер:

Черная всепоглащающая река текла рядом с нами. Это было величественно и страшно.

Аэросъемку Нурлан выложил на своей страничке в ютубе, сопроводив тревожной музыкой. Масштаб оползня впечатляет. Мало, что эти места последнее время трясет, из кранов бежит розовая вода, так теперь еще эта напасть.

Но люди в комментариях успокаивают:

— Обычный оползень, не более того. Про разлом — это преувеличение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Черный грязевый вулкан в Катав-Ивановске.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Общественники рассказали, как остановить стройку дельфинария в Челябинске
Когда батареи в Челябинске станут теплыми
30 сентября в Челябинске: солнце, ветер и дождик
В Челябинской области полицейские спасли на пожаре ребенка и его родителей
В Челябинской области автомобиль БМВ влетел под рейсовый автобус
«Трактор» в Челябинске с минимальным счетом выиграл у «Северстали»
Курганская учительница после уроков переодевается в костюм Супермена
В Челябинской области «легковушка» протаранила забор и вырвала из земли деревья
На матче «Трактора» с «Динамо» пенсионерам сделают скидки и вручат подарки
Посетителей кафе в Челябинске удивил наглый голубь
Занимательная химия: у жителей Катав-Ивановска из кранов потекла розовая вода
Губернатор о мусорном коллапсе в Челябинске: «Такого развития событий мы не ожидали»
Сестры Друзь из Челябинска побили мировой рекорд в пожарной эстафете
На Южный Урал надвигается мощный шторм
Журналистка, пропавшая по дороге из Екатеринбурга в Челябинск, нашлась
Мусорный скандал в Челябинске: губернатор потребовал перерасчета для челябинцев за неоказанную услугу
В Челябинске появится «тринадцатый» троллейбус
Стало известно, когда в Челябинске включат отопление
Новый пункт бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ открыли в Челябинске
В «Уральской молнии» юных челябинцев запишут в бесплатную секцию коньков
Так пойди же, приберись: жителю Челябинской области грозит штраф за беспорядок в доме
Экстренная служба 112: в Челябинской области система заработает с 1 октября
Число пользователей личного кабинета Tele2 за полгода выросло на треть