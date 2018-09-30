Грязевый вулкан в Челябинской области продолжает извержение

СЕГОДНЯ 10:16 2018-09-30T11:33:59+03:00

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Под Катав-Ивановском продолжается извержение грязевого вулкана. Грязная «лава» растеклась на 650 м. Отчего? Почему?

Ученые объясняют, что вода растворила породу под землей и там образовались пустоты. Недавнее землетрясение дало импульс движению потока. Вода начала выходить наружу, а в полость стало засасывать почву, камни и деревья.

В МЧС успокоили:

— Никакой угрозы для людей нет.

Однако лучше в тех местах не гулять!

На днях два друга Артем Ергунов и Нурлан Иманов отправились в лес по грибы. Нурлан занимается видеосъемкой. С собой в лес он взял квадрокоптер. Во время прогулки запустил его в небо и обмер:

— Черная всепоглащающая река текла рядом с нами. Это было величественно и страшно.

Аэросъемку Нурлан выложил на своей страничке в ютубе, сопроводив тревожной музыкой. Масштаб оползня впечатляет. Мало, что эти места последнее время трясет, из кранов бежит розовая вода, так теперь еще эта напасть.

Но люди в комментариях успокаивают:

— Обычный оползень, не более того. Про разлом — это преувеличение.

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