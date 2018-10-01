В Челябинске водителей предупреждают о камерах на треноге самодельными знаками «ЧМО»
Дорожных камер на треноге становится все больше. Это бизнес: владелец камеры получает процент от суммы штрафов по зафиксированным нарушениям. В отличие от стационарных камер, мобильные малозаметные и непредсказуемые в своих появлениях на дороге. Водители их ненавидят и борются, как могут. Например, устанавливают самодельные предупреждающие знаки. Один из таких сфотографировала жительница Челябинска Екатерина Кисилева. На коробке, стоящей на обочине, наклеено изображение камеры. Указано расстояние до нее — 300 метров. И надпись «ЧМО». Коротко и ясно.
— Отлично придумали, по больше бы таких табличек, — прокомментировал снимок в соцсетях Илья Романов.
Фото: Екатерина Кисилева
Большинство водителей его поддержали. Однако, было и другое мнение.
— Когда человек соблюдает ПДД, ему совершенно пофиг на камеру. Сколько ДТП на трассах из-за того, что люди превышают скоростной режим, подрезают и тому подобное, — написал Владимир Забачев.
А вот и камера. Фото: Екатерина Кисилева
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06