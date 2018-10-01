В Челябинске водителей предупреждают о камерах на треноге самодельными знаками «ЧМО»

СЕГОДНЯ 04:42 2018-10-01T04:43:19+03:00

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Дорожных камер на треноге становится все больше. Это бизнес: владелец камеры получает процент от суммы штрафов по зафиксированным нарушениям. В отличие от стационарных камер, мобильные малозаметные и непредсказуемые в своих появлениях на дороге. Водители их ненавидят и борются, как могут. Например, устанавливают самодельные предупреждающие знаки. Один из таких сфотографировала жительница Челябинска Екатерина Кисилева. На коробке, стоящей на обочине, наклеено изображение камеры. Указано расстояние до нее — 300 метров. И надпись «ЧМО». Коротко и ясно.

— Отлично придумали, по больше бы таких табличек, — прокомментировал снимок в соцсетях Илья Романов.

Фото: Екатерина Кисилева

Большинство водителей его поддержали. Однако, было и другое мнение.

— Когда человек соблюдает ПДД, ему совершенно пофиг на камеру. Сколько ДТП на трассах из-за того, что люди превышают скоростной режим, подрезают и тому подобное, — написал Владимир Забачев.

А вот и камера. Фото: Екатерина Кисилева

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