В Челябинске срочно набирают водителей мусоровозов

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-03T13:51:09+03:00

«Комсомолка» узнала все о зарплате и графике борцов с мусорным коллапсом

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По поручению губернатора Бориса Дубровского в Челябинске объявлен срочный набор водителей категории «С» и грузчиков экипажей для работы на автомобилях по вывозу отходов. Опыт работы соискателя на спецтехнике приветствуется.

В Челябинске устраняется коллапс с вывозом отходов. Власти винят в кризисе недобросовестных перевозчиков, которые оказались выполнять обязанности. ООО «Центр коммунального сервиса» срочно набирает экипажи на мусоровозы.

Зарплата водителей — 28-30 тыс руб, у грузчиков — 18-20 тыс руб. С 1 января 2019 г зарплата вырастет. Работать предстоит по графику, на новых автомобилях КАМАЗ.

На все вопросы ответят специалисты ООО «Центр коммунального сервиса» (. Челябинск улица К. Маркса,73), или по тел. 89507268523. При себе следует иметь покет документов, необхожимых для трудоустройства: паспорт, трудовую книжку, водительские права.

Соискателей ждут на ярмарке вакансий 9 октября, которая пройдет в ДК «Смена» по ул. Горького, 38.

Ранее стало известно, что по решению губернатора Бориса Дубровского Челябинску выделено дополнительно 20 млн руб на устранение мусорного коллапса. Кроме того, город получил почти 89 млн руб на захоронение отходов на полигоне в Полетаево. Режим ЧС в Челябинске еще не снят.

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